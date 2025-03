Potenziamento dello Sportello Amap di Cefalù: una prima novità

Negli ultimi giorni, numerose segnalazioni da parte degli utenti hanno evidenziato criticità legate ai tempi di attesa presso lo sportello Amap di Cefalù. Le lunghe code, dovute alla presenza di un solo operatore, hanno generato disagi significativi per i cittadini, rendendo necessaria un’azione concreta per migliorare l’efficienza del servizio.

L’intervento del Sindaco di Cefalù ha avuto subito una risposta

A fronte delle lamentele raccolte, il Sindaco di Cefalù, Prof. Daniele Salvatore Tumminello, ha deciso di intervenire con una richiesta ufficiale indirizzata al Presidente di Amap S.p.A.. Con una nota formale inviata il 18 marzo 2025, il Primo Cittadino ha sollecitato un immediato potenziamento del servizio, proponendo l’aggiunta di almeno un’altra unità di personale presso lo sportello cefaludese. Questa misura si rende necessaria per velocizzare le operazioni e ridurre i tempi di attesa, migliorando così la qualità del servizio offerto alla cittadinanza.



Immediata la risposta dell’Amap, come comunica il Sindaco, “Ho appena ricevuto conferma da parte del Presidente di Amap che da domani sarà attivata una seconda postazione con operatore presso lo sportello Amap di Cefalù, al fine di agevolare le operazioni e ridurre i tempi di attesa così come rappresentato con la richiesta dei giorni scorsi”.



Ma si attendono altre risposte

Fatturazione e sostituzione dei misuratori: l’Importanza del rispetto degli impegni

Oltre alla richiesta di implementazione del personale, nella stessa nota il Sindaco ha ribadito l’importanza del rispetto degli impegni assunti da Amap in merito a due questioni fondamentali:

Sostituzione dei misuratori: Un’operazione indispensabile per garantire la corretta registrazione dei consumi idrici e migliorare la gestione del servizio. Fatturazione a consumo effettivo: Il primo cittadino ha sottolineato come l’importo delle bollette non possa essere calcolato in maniera presuntiva, ma debba rispecchiare il consumo reale dell’utenza, assicurando così trasparenza e equità nella tariffazione.

Un appello per un servizio più efficiente e vicino ai cittadini

L’iniziativa del Sindaco Tumminello rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’efficienza del servizio idrico a Cefalù. L’auspicio è che Amap accolga tempestivamente queste richieste, intervenendo con le misure necessarie per garantire un servizio più rapido, accessibile e rispettoso delle esigenze dei cittadini.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione, mantenendo alta l’attenzione sulle problematiche segnalate dagli utenti e assicurandosi che gli impegni presi vengano concretamente attuati.