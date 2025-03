La polisportiva Lascari Cefalù in trasferta a Castelvetrano

Queste le gare in programma domenica prossima. Quando mancano 5 giornate da disputare, ogni punto è pesantissimo. Riflettori puntati sul campo della capolista Athletic Club Palermo e sul campo di San Vito Lo Capo. La polisportiva Lascari Cefalù vorrà confermare il buon momento per continuare a sperare in una salvezza davvero complicata da raggiungere.

Partite di domenica 23 marzo alle ore 15.00 Accademia Trapani – Castellammare Calcio 94 Athletic Club Palermo – Don Carlo Lauri Misilmeri Città Di San Vito Lo Capo – Città Di Gela Folgore Calcio Castelvetrano – Lascari – Cefalù Oratorio S. Ciro E Giorgio – Marsala 1912 San Giorgio Piana – Parmonval Supergiovane Castelbuono – Casteldaccia Unitas Sciacca Calcio – Partinicaudace

Commento alle Partite

Accademia Trapani vs Castellammare Calcio 94: sfida per la zona tranquilla

Accademia Trapani, forte dei suoi 39 punti, punta a consolidare la propria posizione contro un Castellammare Calcio 94 reduce da un pareggio e fermo a 31 punti. Gli ospiti cercano punti preziosi per evitare di essere risucchiati nelle zone basse della classifica.

Athletic Club Palermo vs Don Carlo Lauri Misilmeri: la capolista non vuole fermarsi

Athletic Club Palermo, primo con 65 punti, affronta un Don Carlo Lauri Misilmeri desideroso di riscattarsi dopo l’ultima sconfitta. I padroni di casa vogliono mantenere il vantaggio sul Città Di Gela e continuare la marcia verso la promozione.

Città Di San Vito Lo Capo vs Città Di Gela: obiettivo sorpasso

Il Città Di Gela, secondo a 61 punti, vuole sfruttare la trasferta contro il Città Di San Vito Lo Capo (28 punti) per avvicinarsi alla vetta. I padroni di casa, invece, cercano un risultato positivo per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Folgore Calcio Castelvetrano vs Lascari – Cefalù: lotta salvezza

Sfida importante per entrambe le squadre: la Folgore Castelvetrano (27 punti, con penalizzazione di 3 punti) vuole recuperare terreno, mentre il Lascari – Cefalù, fanalino di coda con 14 punti, è chiamato a un’impresa.

Oratorio S. Ciro E Giorgio vs Marsala 1912: scontro diretto per la salvezza

L’Oratorio S. Ciro E Giorgio (20 punti) cerca di sfruttare il fattore campo contro il Marsala 1912 (34 punti). Una vittoria sarebbe vitale per rilanciare le speranze di salvezza.

San Giorgio Piana vs Parmonval: duello da metà classifica

San Giorgio Piana (45 punti) e Parmonval (37 punti) si affrontano in un match che potrebbe rivelarsi equilibrato. Entrambe le squadre vogliono concludere al meglio la stagione.

Supergiovane Castelbuono vs Casteldaccia: vietato sbagliare

Partita chiave per Casteldaccia (24 punti) che cerca punti per risalire, mentre Supergiovane Castelbuono (26 punti) vuole allontanarsi dalla zona calda.

Unitas Sciacca Calcio vs Partinicaudace: sfida tra ambizioni diverse

Unitas Sciacca, terzo con 51 punti, punta a consolidare la propria posizione playoff. Il Partinicaudace, penultimo con 22 punti, deve cercare punti per evitare la retrocessione.

