Nel weekend del 22 e 23 marzo, 76 studenti dell’Istituto Malignani di Udine visiteranno il Parco delle Madonie per un’esperienza didattica incentrata su geologia e cambiamenti climatici. Il progetto, promosso dal Centro Educazione Ambientale Il Grifone in collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie, prevede escursioni guidate, osservazioni sperimentali e attività didattiche, inclusa la visione di video sull’Antartide e l’analisi dei cromosomi di Abies nebrodensis. Dopo cena, condizioni meteo permettendo, gli studenti potranno osservare il cielo con telescopi. L’iniziativa, presentata alla fiera Didacta 2024, fa parte di un programma che coinvolgerà circa 3000 studenti tra il 2025 e il 2026. L’Ente Parco e la Regione Siciliana sostengono il progetto per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale.

Dice il Commissario dell’Ente Salvatore Caltagirone:



“L’Ente Parco crede fortemente nella didattica ambientale, e sostiene ogni iniziativa e progetto che possa rafforzare le conoscenze dei giovani come del resto suggerito anche dalle strategie UNESCO per i Geoparchi mondiali. Le Madonie saranno al centro dello studio di un gruppo di giovani provenienti dal Friuli, altra realtà naturalisticamente vivace. Al centro Il Grifone ed ai partecipanti all’evento auguriamo buono studio”.



Dichiara l’assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, Giusy Savarino



“La nostra Regione custodisce un patrimonio naturalistico straordinario che merita di essere conosciuto e valorizzato a livello nazionale ed internazionale. L’educazione ambientale è il primo passo per avvicinare le nuove generazioni alla bellezza della nostra terra ed è con questo spirito che il Sistema delle Aree protette siciliane partecipa a eventi di rilevanza internazionale come Didacta. Portare la Sicilia in giro per il mondo significa far conoscere non solo i nostri paesaggi mozzafiato, ma anche la nostra filosofia di fruizione sostenibile, capace di generare emozioni e connessioni profonde con la natura”.