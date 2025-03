Michele Bellipanni: un giornalista al servizio della verità e della comunità

Michele Bellipanni nasce il 7 settembre 1942 Cefalù. Il suo venire al mondo avviene in un tempo di conflitto e incertezza: il padre, prigioniero di guerra in Africa, è assente, e così la sua infanzia trascorre interamente sotto le cure amorevoli e solide della madre, della nonna paterna e delle zie Adelina e Giuseppina. La loro presenza affettuosa, forte e costante costruisce intorno a lui un microcosmo familiare dove regnano la cura, il senso del dovere, la spiritualità e una cultura del rispetto trasmessa non a parole ma con l’esempio quotidiano. È una casa in cui il silenzio ha un significato profondo, e dove il valore della parola viene insegnato prima ancora che appreso.

Fin dalla tenera età dimostra un’attitudine naturale all’osservazione, alla riflessione, al raccoglimento. È un bambino silenzioso ma attento, capace di cogliere le sfumature nei toni, negli sguardi, nei gesti. In queste prime esperienze maturano la sua straordinaria capacità di ascolto, il rispetto profondo per l’altro, e l’abitudine a cercare sempre il senso nascosto dietro ciò che appare. Queste doti si rivelano poi essenziali nella sua vocazione giornalistica e nel suo impegno intellettuale. Il clima di spiritualità domestica e la ricchezza affettiva del suo nucleo familiare coltivano in lui anche una profonda religiosità laica, fatta di compassione, onestà e senso del bene comune.

Durante gli anni dell’adolescenza, frequenta il liceo classico “Mandralisca” di Cefalù, istituto che rappresenta per molti giovani dell’epoca una palestra di pensiero, un crogiolo di idee e letture. In quella scuola emerge con forza la sua straordinaria sensibilità per la lingua italiana: se le materie scientifiche non accendono in lui particolare interesse, i testi letterari, la scrittura, l’analisi filosofica e il confronto dialettico diventano territori naturali da esplorare. Insieme a un gruppo di coetanei fonda un giornalino scolastico, dove affronta temi audaci per l’epoca, come la frattura generazionale, il cambiamento dei costumi, la trasformazione culturale e morale della società italiana. La sua scrittura è già lucida, penetrante, tesa alla verità.

Da ragazzo è riservato, ma dentro quella timidezza si nasconde un osservatore acuto, capace di innamorarsi della bellezza in ogni sua forma: in un volto segnato dal tempo, in una pagina ben scritta, in un tramonto visto dal lungomare di Cefalù. È una docente di italiano a riconoscere per prima in lui una vocazione autentica, spingendolo a coltivarla con determinazione. Verso i vent’anni si avvicina alla Democrazia Cristiana, non per convenienza ma per adesione ai valori sociali e morali in cui è cresciuto. La politica per lui non è mai ambizione, bensì responsabilità: un modo per servire la comunità, per contribuire al rinnovamento del Paese senza mai cedere alle sirene dell’opportunismo.

La carriera giornalistica

La carriera giornalistica prende ufficialmente avvio con la collaborazione al “Corriere delle Madonie”, giornale locale che offre spazio e visibilità a una voce già pienamente consapevole della propria responsabilità civica. È un giornalismo di prossimità, fatto di volti conosciuti, strade familiari e problemi concreti. In quel primo incarico affina la sua capacità di ascolto e la meticolosità nella raccolta delle informazioni, sempre guidato da una profonda etica della verità. Scrivere per lui non è mai un atto neutro: è un’assunzione di responsabilità verso la comunità.

Grazie alla qualità dei suoi pezzi e al rigore professionale, viene notato da Gianni Letta e invitato a collaborare con “Il Tempo” di Roma, un’occasione prestigiosa che gli permette di affacciarsi sul panorama nazionale. Anche da lontano, però, il suo sguardo resta rivolto alla Sicilia e a Cefalù in particolare. Non abbandona mai il legame con la sua terra, che continua a raccontare attraverso corrispondenze, editoriali e articoli d’opinione. Contribuisce anche per anni al quotidiano “La Sicilia” di Catania, rafforzando il suo ruolo di ponte tra la dimensione locale e quella regionale.

Il punto più alto della sua carriera giunge con l’intervista nel 1987 al vescovo di Cefalù, Emanuele Catarinicchia, che ha il coraggio di denunciare pubblicamente i legami oscuri tra politica, mafia e massoneria. Quel pezzo, divenuto rapidamente un caso nazionale, provoca una reazione politica a catena: l’allora segretario regionale della Democrazia Cristiana, Sergio Mattarella, è costretto ad azzerare la dirigenza locale del partito. Michele, con la sola forza della parola scritta, è riuscito a scardinare un sistema consolidato. È un momento di svolta, che mette in luce sia il potere trasformativo del suo giornalismo sia i rischi che ne derivano.

Le conseguenze di quell’inchiesta sono pesanti: pressioni, isolamento, attacchi velati e talvolta aperti. Ma Michele non si lascia intimidire. Continua a scrivere, convinto che il silenzio sarebbe una forma di complicità. La sua idea di giornalismo non è né militante né ideologica: è un giornalismo etico, umanista, fondato sull’impegno civile. Scrive con la volontà di migliorare il suo tempo, di stimolare il dibattito, di dare voce a chi non ne ha. È, prima di tutto, un uomo del suo popolo.

Rimane fino alla fine fedele a Cefalù e alla sua comunità. Fondando e dirigendo il giornale del Comune sotto la sindacatura Vicari, con l’obiettivo di rendere l’informazione municipale più trasparente e partecipata. È convinto che la stampa possa educare, informare e accompagnare i cittadini nella costruzione di una coscienza collettiva. Anche nelle fasi finali della sua carriera, mantiene viva la sua tensione ideale, accogliendo giovani collaboratori, sostenendo nuovi progetti e immaginando un giornalismo ancora capace di far luce nei luoghi più oscuri della società.

L’impegno civile

L’impegno civile di Michele è parte integrante e inscindibile della sua attività giornalistica. Per lui, scrivere significa soprattutto agire. Ogni parola pubblicata è una forma di intervento concreto, ogni articolo una proposta politica, sociale, culturale. Non si limita a denunciare, ma propone soluzioni, mette in rete persone e idee, stimola il dibattito pubblico. Crede che la cittadinanza attiva non sia una retorica, ma una pratica quotidiana da esercitare con costanza e tenacia. Ogni sua presa di posizione nasce da un amore profondo per la sua città e da una visione lucida del bene comune.

Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di scuotere la classe politica locale da un torpore amministrativo che considera dannoso per il futuro di Cefalù. Più volte si scaglia contro l’immobilismo, la mancanza di programmazione, l’assenza di coraggio nelle scelte urbanistiche e culturali. La sua voce si leva chiara e documentata a favore di una città che valorizzi il suo patrimonio storico e naturale senza cadere in speculazioni o in gestioni improvvisate. Per questo, nonostante l’ostilità di alcune élite, diventa un punto di riferimento per tanti cittadini che vedono in lui un portavoce affidabile e indipendente.

Una delle battaglie che più lo vedono protagonista è quella per la costruzione e il completamento del palazzetto dello sport di Ogliastrillo. Ne segue ogni fase, denunciando i ritardi, sollecitando gli enti, dialogando con politici e amministratori. Per lui, quello spazio non è solo un’opera pubblica: è un simbolo di riscatto, un investimento per le nuove generazioni, un luogo dove cultura sportiva e coesione sociale possono intrecciarsi. L’infrastruttura viene completata anche grazie alla sua azione instancabile, a conferma di quanto la parola possa farsi motore di cambiamento.

Michele si spende anche per la tutela dell’ambiente e per una gestione sostenibile del turismo. In un’epoca in cui questi temi non sono ancora centrali nel dibattito pubblico, ne parla con lucidità e competenza. Denuncia l’abbandono di aree di pregio naturalistico, l’uso scorretto del suolo, la cementificazione. Invita a investire in cultura, in infrastrutture leggere, in progetti educativi per i giovani. È un promotore convinto dell’idea che una città bella è una città giusta: accogliente, pulita, armonica, capace di pensarsi nel lungo periodo.

Non manca mai, infine, di dialogare con i cittadini. Li incontra, li ascolta, accoglie lettere, segnalazioni, appelli. Molti lo considerano il “cronista del popolo”, colui che dà voce a chi non ne ha. In un tempo privo di social media, il suo giornalismo diventa il luogo della discussione collettiva, della denuncia condivisa, del progetto civile. Michele Bellipanni sa unire la forza della parola alla forza dell’esempio, costruendo nel tempo un’autorevolezza rara e autentica, frutto non del potere, ma della coerenza.

La famiglia e il tempo libero

La vita familiare è improntata alla semplicità, alla riservatezza e a un affetto discreto ma profondo. Sposato e padre premuroso, vive la dimensione domestica come un rifugio e un pilastro essenziale del suo equilibrio. Il suo rapporto con la moglie e i figli è basato su fiducia, dialogo e presenza quotidiana, fatta di piccoli gesti che rivelano un amore autentico e non esibito. Nonostante gli impegni giornalistici e civici, trova sempre il tempo per seguire la famiglia, partecipare alle attività scolastiche dei figli e condividere i momenti della vita quotidiana.

Nel privato è un uomo dotato di grande ironia, riflessività e passione. La sua riservatezza non è chiusura, ma rispetto per gli altri e per se stesso. Non ama la mondanità né le celebrazioni pubbliche: preferisce il valore delle cose semplici, autentiche. Vive la casa come un luogo di raccoglimento e ispirazione. Il suo studio è uno spazio intimo dove accumula appunti, libri, fotografie, da cui spesso trae spunto per i suoi articoli. È anche molto capace nell’organizzazione domestica e ama fare la spesa al mercato, conversare con i venditori, scegliere personalmente i prodotti per la cucina.

Tra i suoi hobby spicca la fotografia, che pratica con passione soprattutto immortalando i paesaggi cefaludesi e i momenti familiari. Michele ama anche la pesca con l’amo, che per lui è un’occasione per stare in silenzio, riflettere e ritrovare un contatto profondo con la natura. Il mare, in particolare, rappresenta per lui un orizzonte aperto, un simbolo di libertà e di pensiero. Trascorre ore intere contemplandolo, come se da quelle acque volesse trarre ispirazione per le sue riflessioni più intime.

Appassionato di cinema d’autore, nutre una particolare predilezione per le commedie italiane e i film con contenuti sociali. Partecipa attivamente all’organizzazione di rassegne cinematografiche locali, convinto che il cinema possa essere una forma di educazione collettiva. Legge moltissimo: predilige saggi di storia, libri di attualità, ma anche narrativa classica e contemporanea. Intrattiene una fitta corrispondenza con intellettuali siciliani e mantiene uno spirito di confronto continuo con scrittori e giornalisti di diverse generazioni.

Anche nel tempo libero non smette mai di pensare al futuro della sua città. Frequenta con piacere il Museo Mandralisca, si interessa alle vicende culturali locali e interviene con proposte e osservazioni. Ama Cefalù in ogni sua forma: nei suoi angoli nascosti, nei profumi del mercato, nei rintocchi del Duomo, nella vitalità del porto. La sua vita familiare e privata è lo specchio del suo impegno pubblico: coerente, essenziale, profondo. Un’esistenza vissuta con passione sobria, con discrezione e con una dedizione assoluta ai valori in cui crede.

Eredità e ricordo

Anche dopo la sua scomparsa, il nome di Michele Bellipanni continua a vivere nel ricordo di chi ha condiviso con lui un pezzo di strada, un confronto, una lettura. A Cefalù, il suo volto e le sue parole sono ancora evocati con rispetto, in particolare da chi lo ha conosciuto come giornalista integerrimo e cittadino esemplare. La sua figura è spesso citata in ambito civico e culturale, quando si parla di memoria collettiva e del bisogno di una stampa libera, capace di dare voce alla verità senza piegarsi alle logiche del potere. La sua eredità morale continua a ispirare, soprattutto in un’epoca in cui il giornalismo è sottoposto a nuove forme di pressione e superficialità.

Molti dei temi che Michele affronta nei suoi articoli sono oggi più che mai attuali: la trasparenza nella politica, la valorizzazione del patrimonio locale, la necessità di infrastrutture moderne al servizio della comunità, la lotta contro il degrado ambientale e sociale. I suoi scritti vengono talvolta riletti, condivisi in contesti pubblici, citati come esempio di lucidità e lungimiranza. Alcune sue denunce sembrano profetiche nella descrizione di un territorio che, ancora oggi, fatica a uscire da logiche di immobilismo e frammentazione. In molti casi, i suoi testi si sono rivelati strumenti educativi per le nuove generazioni di giornalisti e attivisti locali.

Per chi lo ha amato, Michele Bellipanni resta non solo un grande cronista, ma un simbolo di integrità e coerenza. Il suo ricordo si alimenta ogni volta che si parla di Cefalù con passione e spirito critico, ogni volta che si guarda al bene comune come a un obiettivo possibile. Non sono mancati negli anni tentativi di omaggi ufficiali, ma forse il tributo più autentico è quello che gli viene quotidianamente riconosciuto da chi crede ancora in un giornalismo vicino alla gente e in una cittadinanza attiva e consapevole. Michele è, e resterà, per molti, l’innamorato di Cefalù: un titolo che sintetizza il suo spirito, il suo impegno e la sua eredità.