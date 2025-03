Volley D/F: La Kepha Cefalù supera al tie-break la forte Cegap Palermo (foto)

In una sfida ad alta tensione, la Jingle Kepha Cefalù conquista una vittoria sofferta contro la Cegap Palermo, imponendosi al tie-break al termine di una vera e propria maratona pallavolistica. Un match combattuto fino all’ultimo pallone, con due squadre determinate a non cedere di un millimetro.

Jingle Kepha Cefalù – Cegap Palermo 3-2

(23-25, 25-14, 28-26, 18-25, 15-11)

Le formazioni in campo

Jingle Kepha Cefalù: Palumbo (3), Collerà (5), Bianca (6), Di Cristina (9), Failla (11), Tosi (12), Gerone (14), Guercio (L) (15), Cirincione (27), Piazza (28), Ranzino (99).

Allenatore: Marco Sabatino.

Cegap Palermo: Catalano (1), Sindoni (6), Agrella (8), Arangio (11), Martinez (12), Daniele (14), Bonilla Arrieta (15), Tomaselli (16), Leone (20).

Allenatore: Giuseppe Gennaro. Dirigente: Giovanni Savasta.

Arbitro: Domenico Carini

La cronaca del match

Formazione a sorpresa, quella Schierata da l Tecnico cefaludese. Con Guercio nel Ruolo di Libero e con Cirincione pronta a dare aiuto in fase di battuta. Assente per infortunio Gallo. Fortemente dolorante Simona Gerone, la sua una partita eroica. Alla fine brave tutte, con Di Cristina e Bianca a fare la differenza con la loro esperienza e classe. In forte crescita la giovanissima Tosi.

Per la Cegap, tante giocatrici interessanti, giovanissime, ben messe in campo da un grande Pippo Gennaro.

Con La partita inizia con la Cegap Palermo che parte con il piede giusto, mostrando grande determinazione e aggiudicandosi il primo set con il punteggio di 23-25. La reazione della Kepha non si fa attendere e il secondo parziale si trasforma in un dominio assoluto per le padrone di casa, che chiudono con un netto 25-14.

Il terzo set è una battaglia punto a punto, in cui entrambe le squadre sprecano numerose occasioni per chiudere il parziale. Alla fine, la Kepha riesce a spuntarla 28-26 dopo una serie di emozioni mozzafiato. Ma la Cegap non si arrende e nel quarto set riprende il controllo della partita, vincendo con autorevolezza 18-25.

Si arriva così al decisivo tie-break, dove la Kepha, sotto la guida attenta di coach Sabatino, mantiene la lucidità nei momenti chiave e chiude il set 15-11, portando a casa due punti preziosissimi per la classifica.

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, la formazione cefaludese allunga dalla zona pericolosa della classifica, avvicinandosi con decisione all’obiettivo stagionale di una salvezza tranquilla. Ma il cammino è ancora lungo e bogna rimanere concentrati.

Il prossimo appuntamento vedrà la Jingle Kepha Cefalù impegnata in trasferta contro la Com.Fer. Palermo, domenica 30 marzo alle ore 18:30. Un altro banco di prova importante per consolidare il percorso positivo della squadra.