Due cefaludesi protagonisti a Bagheria: un evento che celebra il talento femminile

Nato da un’idea dell’avvocato Rosa Maria Sciortino, l’incontro dal titolo Il talento delle donne si è svolto sabato 22 marzo presso il teatro di Palazzo Butera di Bagheria. L’evento è stato realizzato con la cooperazione di numerose realtà associative, quali la Camera Penale, il Rotary Club, l’AIGA, l’Interact, il Rotaract, la Cattedra delle Donne, la Generation Equality (patrocinata dall’ONU), il Movimento Forense, l’Inner Wheel Club Bagheria, la FIDAPA e La Voce di Bagheria.

L’iniziativa ha voluto far conoscere, al di là delle ormai consuete celebrazioni riguardanti le donne, gli ambiti lavorativi nei quali queste sono ormai da tempo integrate, in alcuni casi ancora con qualche difficoltà, in altri, invece, con piena parità o come protagoniste.

Lo svolgimento del dibattito ha visto, in modo originale, le invitate brevemente intervistate da altri partecipanti. La cefaludese Maria Teresa Rondinella, archeologa e vicepresidente della Fondazione Mandralisca di Cefalù, presenza di spicco nel panorama professionale e culturale della nostra comunità, è stata intervistata da Luigi Spinosa, anch’egli cefaludese, noto avvocato, vicepresidente della Camera Penale di Termini Imerese e componente del CdA della Fondazione Mandralisca.

Le domande, acutamente poste dall’avvocato Spinosa, hanno consentito alla dottoressa Rondinella non solo di tratteggiare i compiti e le incombenze di chi si occupa di amministrare una fondazione complessa quale quella del Mandralisca, ma anche di precisare, brevemente ma in modo incisivo, come è cambiato il ruolo della donna dall’antichità ad oggi.

Proprio la dottoressa Rondinella, autrice di numerosi saggi scientifici, recentemente ha pubblicato, per i tipi dell’editore Salvatore Sciascia, l’agile e interessante volume Presenze femminili nelle collezioni archeologiche del Museo Mandralisca.

Le altre donne intervistate sono state Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese, Vera Abbate, sindaco di Cinisi, Mary Elizabeth Anne Smith, sindaco di Bolognetta, Viviana Cannova, pedagogista e presidente FIDAPA, Sarah Belmonte, scrittrice, Daniela Amato, segretario comunale di Bagheria, Antonella Insinga, assessore comunale, Antonella Comparetto, ex sindaco di Prizzi.

Gli altri partecipanti nel ruolo di intervistatori sono stati la stessa Rosa Maria Sciortino, gli avvocati Bernadette Baiamonte, Vincenzo Pillitteri, Alessandra Alaimo, Federica Colletta, Rosaria Bova, e i professori Andrea Giostra e Giuseppina Provino. Pregevole iniziativa, dunque, che ha visto tra i più qualificati partecipanti due figure cefaludesi di rilievo.