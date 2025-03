Calcio Eccellenza: sconfitta per la Polisportiva Lascari Cefalù

Castellammare travolge l’Accademia Trapani

L’Accademia Trapani crolla in casa sotto i colpi del Castellammare Calcio 94, che si impone con un netto 4-2. Nonostante il tentativo di resistenza dei padroni di casa, la maggiore incisività offensiva degli ospiti ha fatto la differenza. Questa vittoria consente al Castellammare di respirare in classifica, staccandosi dalla zona pericolosa.

Athletic Club Palermo inarrestabile

Continua la marcia trionfale dell’Athletic Club Palermo, che supera per 2-0 il Don Carlo Lauri Misilmeri. La capolista dimostra ancora una volta la propria solidità, mantenendo un vantaggio rassicurante in classifica. Il Misilmeri, invece, subisce una battuta d’arresto pesante per le proprie ambizioni.

Città di Gela schiacciasassi

Prestazione devastante del Città di Gela, che si impone con un roboante 5-1 sul campo del Città di San Vito Lo Capo. Gli ospiti confermano la loro posizione d’élite in campionato, mostrando un attacco spietato e un’organizzazione impeccabile.

Folgore Castelvetrano di misura su Lascari-Cefalù

La Folgore Calcio Castelvetrano conquista tre punti preziosissimi battendo 2-1 il Lascari-Cefalù. Una vittoria importante per risalire la classifica, mentre gli ospiti continuano a faticare e restano ancorati nelle zone basse.

Oratorio S. Ciro e Giorgio sorprende il Marsala 1912

L’Oratorio S. Ciro e Giorgio ottiene una vittoria fondamentale battendo il Marsala 1912 per 1-0. Successo che rilancia le speranze di salvezza dei padroni di casa, mentre il Marsala vede complicarsi la propria posizione in classifica.

San Giorgio Piana solido contro Parmonval

Con una prestazione convincente, il San Giorgio Piana supera il Parmonval 3-1. Un risultato che permette ai padroni di casa di consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica, mentre gli ospiti devono riorganizzarsi per evitare scivoloni ulteriori.

Casteldaccia corsaro a Castelbuono

Il Casteldaccia espugna il campo della Supergiovane Castelbuono con un emozionante 3-2. Un successo che accende le speranze di risalita per gli ospiti, mentre la Supergiovane deve ritrovare continuità per evitare la retrocessione.

Pareggio senza vincitori tra Unitas Sciacca e Partinicaudace

Finisce in parità (1-1) la sfida tra Unitas Sciacca e Partinicaudace. Un punto che permette ai padroni di casa di mantenere il terzo posto, mentre il Partinicaudace lotta per la permanenza nella categoria.



Classifica Eccellenza – Girone A (27ª Giornata)



Athletic Club Palermo – 68 punti (21V, 5N, 1P)

Città di Gela – 64 punti (20V, 4N, 3P)

Unitas Sciacca Calcio – 52 punti (14V, 10N, 3P)

San Giorgio Piana – 48 punti (13V, 9N, 5P)

Don Carlo Lauri Misilmeri – 42 punti (12V, 6N, 9P)

Accademia Trapani – 39 punti (12V, 3N, 12P)

Parmonval – 37 punti (9V, 10N, 8P)

Castellammare Calcio 94 – 34 punti (9V, 7N, 11P)

Marsala 1912 – 34 punti (9V, 7N, 11P)

Folgore Calcio Castelvetrano (-3 punti) – 30 punti (9V, 6N, 12P)

Città di San Vito Lo Capo – 28 punti (6V, 10N, 11P)

Casteldaccia – 27 punti (8V, 3N, 16P)

Supergiovane Castelbuono – 26 punti (5V, 11N, 11P)

Partinicaudace – 23 punti (5V, 8N, 14P)

Oratorio S. Ciro e Giorgio (-1 punto) – 23 punti (6V, 6N, 15P)

Lascari – Cefalù – 14 punti (3V, 5N, 19P)

Prossima giornata all’orizzonte con ancora tante sfide decisive sia per la vetta che per la lotta salvezza!