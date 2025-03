Comunicato della Ferrari a seguito della squalifica delle sue auto

Questo il testo integrale

“Dopo le verifiche post-gara della FIA, entrambe le nostre auto sono state trovate non conformi alle normative per motivi diversi.

L’auto 16 è stata trovata sottopeso di 1 kg e l’usura dello slittamento posteriore dell’auto 44 è stata trovata 0,5 mm al di sotto del limite.

Charles oggi ha adottato una strategia one-stop e questo ha comportato un’usura molto elevata degli pneumatici, con conseguente sottopeso della vettura.

Per quanto riguarda l’usura da slittamento di Lewis, abbiamo valutato male il consumo di un piccolo margine.

Non c’era alcuna intenzione di ottenere alcun vantaggio.

Impareremo da quanto accaduto oggi e faremo in modo di non commettere di nuovo gli stessi errori. Chiaramente non è il modo in cui volevamo concludere il nostro weekend del GP cinese, né per noi stessi, né per i nostri fan, il cui sostegno per noi è incrollabile”.

La gara

Alla partenza entrambe le Ferrari sono scattate bene balzando davanti a Max Verstappen salendo in quarta e quinta posizione. Lewis e Charles hanno affrontato la prima curva con due traiettorie differenti che nella svolta successiva verso sinistra hanno finito per incrociarsi pericolosamente. Le due SF-25 sono venute a contatto e Charles ha riportato un danno all’estremità sinistra della sua ala anteriore che però non è stata cambiata visto che le prestazioni della vettura numero 16 sono rimaste buone e non si volevano perdere gli otto secondi circa necessari per la sostituzione. Lewis è stato il primo dei due piloti a iniziare a faticare con le gomme Medium, così la squadra lo ha richiamato ai box al giro 13 per montare la mescola Hard. Charles si è fermato due tornate più tardi e poco dopo il muretto ha scambiato le posizioni, suportato nella decisione anche dallo stesso Hamilton, dato che il passo di Leclerc era migliore, permettendo al monegasco di salire al quarto posto. Essendosi fermato prima, con Lewis è stato indispensabile effettuare il secondo stop, per montare un altro treno di Hard, mentre con Charles si è deciso di andare fino in fondo. Nel finale Hamilton si è lanciato all’inseguimento di Verstappen, forte di un passo velocissimo, ma l’olandese è riuscito a difendersi brillantemente, riuscendo addirittura a superare Leclerc a tre giri dal termine. Le Ferrari sono passate sul traguardo in quinta e sesta posizione portando a casa 18 punti utili per la classifica.

Pausa poi la prima tripletta. La squadra ora torna a casa, dove ci sarà modo di analizzare a fondo i dati raccolti nei primi due weekend della stagione. Fin qui il potenziale della SF-25 si è visto solo a tratti ed è fondamentale riuscire a creare le condizioni per averlo regolarmente a disposizione. Il campionato riprenderà fra due settimane in Giappone, tappa inaugurale della prima tripletta di stagione che proseguirà poi in Bahrain e Arabia Saudita.