Basso e Granai trionfano al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Aspettando la Targa Florio

Basso e Granai trionfano al 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio: una vittoria al cardiopalma

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) 2025 si apre con un’emozionante battaglia sulle strade del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Dopo un weekend caratterizzato da condizioni meteorologiche estreme e un finale mozzafiato, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, al volante della Skoda Fabia RS preparata da Delta Rally e gommata Pirelli, conquistano il gradino più alto del podio con un vantaggio di appena sei decimi sui campioni in carica Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, su Citroën C3 F.P.F. Sport.

Un rally combattuto fino all’ultima curva

Dalle prime battute del sabato, il rally organizzato da Organization Sport Event ha messo alla prova gli equipaggi con pioggia torrenziale, guadi insidiosi e tratti di fango alternati a improvvisi squarci di sole. Il primo leader di giornata è stato lo sloveno Bostjan Avbelj, navigato da Damijan Andrejka, che ha sfruttato al meglio le difficili condizioni per portare la sua Skoda Fabia RS al comando. Tuttavia, una foratura sulla PS5 gli ha fatto perdere terreno, lasciando spazio a Basso.

La domenica si è aperta con un colpo di scena sulla lunga speciale di “Careggine”, dove Crugnola ha ribaltato la classifica, guadagnando 7.4″ su Basso. Il campione in carica sembrava lanciato verso la vittoria, ma un problema al semiasse gli ha fatto perdere 8.6″, rimettendo tutto in discussione. Il secondo passaggio su “Careggine” è stato decisivo: Basso, con grande costanza e senza aver siglato alcun scratch, ha difeso con successo la sua posizione, conquistando il successo per un soffio.

Crugnola si è dovuto accontentare del secondo posto nonostante tre prove vinte e un recupero finale di 3″, rilanciando subito la sfida in vista della prossima tappa ad Alba. Terza piazza per Avbelj, che si consola con la vittoria nel Campionato Italiano Rally Promozione, chiudendo con un distacco di 16.2″.

Gli altri protagonisti del weekend

Ai piedi del podio, fuori classifica CIAR Sparco, il pilota mondiale Nikolay Gryazin, penalizzato da una perdita di quasi 50″ nel guado della “Fabbriche di Vergemoli”. In quel tratto, affrontato sabato in condizioni proibitive, si erano già fermati Campedelli, Re e Ceccato, mentre Pinzano aveva subito un ritardo significativo.

Quinto assoluto e quarto tra i piloti CIAR Sparco, Fabio Andolfi, al debutto su Hyundai i20 Rally con Marco Menchini, ha mostrato una crescita progressiva nel corso della gara. A seguirlo, Marco Signor su Toyota GR Yaris Rally, protagonista di un inizio difficile ma capace di migliorare il proprio ritmo nella giornata di domenica.

Settimo posto per Roberto Daprà, portacolori di ACI Team Italia, che con la sua Skoda Fabia RS ha chiuso a 1’05” dal leader, prendendosi non pochi rischi. La top ten è completata da Ferrarotti-Grimaldi, Michelini-Perna e i finlandesi Korhola-Temonen.

Pesavento brilla nel CIAR 2RM, successi nei trofei monomarca

Nel Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici, debutto vincente per Davide Pesavento e Alessandro Michelet, che con la loro Peugeot 208 hanno conquistato la vittoria nonostante alcune penalità. Seconda posizione per Alex Ferrari e Matteo Nobili, mentre il podio è stato completato da Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, dopo l’uscita di scena di Lucchesi-Bracchi nell’ultima prova.

Tra i trofei monomarca, Salvatore Lo Cascio e Gianfrancesco Rappa si impongono nella GR Yaris Rally Cup con un vantaggio di 11.9″ su Fabrizio Andolfi e Manuel Fenoli. Nella Suzuki Rally Cup, Lorenzo Varesco e Nicolò Bottega dominano al debutto sulla Swift Sport Hybrid, staccando di 31.9″ Jean Claude Vallino e Sandro Sanesi, primi tra gli under 25.

Classifica Assoluta 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

Basso-Granai (Skoda Fabia RS) – 1:03’59.8 Crugnola-Ometto (Citroën C3) +0.6 Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS) +16.2 Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia RS) +49.0 Andolfi-Menchini (Hyundai i20N) +52.9 Signor-Michi (Toyota GR Yaris) +59.6 Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia RS) +1’05.1 Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia RS) +2’24.5 Michelini-Perna (Hyundai i20N) +2’43.9 Korhola-Temonen (Hyundai i20N) +3’38.4

Con una stagione appena iniziata e già carica di emozioni, il duello tra Basso e Crugnola promette scintille nelle prossime tappe del CIAR Sparco 2025. Prossimo appuntamento: Rally di Alba!