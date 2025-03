Un Incontro di Fede e Fraternità a Geraci Siculo con i Ministranti della Diocesi di Cefalù alte Madonie

Un Incontro di Fede e Fraternità a Geraci Siculo: Ministranti, Comunicandi e Genitori delle Alte Madonie in Cammino

Domenica 23 marzo, la suggestiva cornice di Geraci Siculo ha accolto con gioia e partecipazione i ministranti, i comunicandi e i loro genitori, provenienti dal Settore delle Alte Madonie della Diocesi di Cefalù. Un incontro intenso e significativo, tappa di preparazione alla grande festa che li vedrà riuniti il prossimo 27 aprile.

L’Accoglienza e la Meditazione sulla Parola

L’evento ha avuto inizio con l’accoglienza calorosa del parroco, don Santino Scileppi, e della comunità parrocchiale, che hanno aperto le porte del cuore e della fede a tutti i partecipanti. La giornata si è sviluppata attorno alla riflessione sul passo evangelico di Marco (Mc 1,16-20), che racconta la chiamata dei primi discepoli da parte di Gesù. Tre verbi hanno guidato il momento di meditazione: gettare, lasciare, riparare. Tre azioni che racchiudono il senso profondo della vita cristiana: il coraggio di affidarsi a Dio, la capacità di abbandonare ciò che ostacola il cammino di fede e il desiderio di ricostruire ciò che è spezzato nella propria vita e nella comunità.

Ministranti: Servire l’Altare con Dignità e Dedizione

I ministranti, protagonisti di questo incontro, svolgono un ruolo fondamentale nella liturgia e nella vita della Chiesa. Secondo il Codice di Diritto Canonico (can. 230, §2), i laici possono assolvere a vari compiti liturgici, tra cui il servizio all’altare. Essi sono chiamati a svolgere il loro ministero con impegno e devozione, essendo segno visibile di Cristo servitore. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC 1144) sottolinea che ogni ministero liturgico deve essere svolto con umiltà e con spirito di comunione, esprimendo il senso profondo della partecipazione attiva alla celebrazione eucaristica.

Esperienze di Fraternità e Formazione

La giornata non è stata solo un momento di preghiera e riflessione, ma anche un’occasione preziosa di condivisione e crescita. I ragazzi hanno partecipato a laboratori e giochi, esperienze concrete di fraternità e collaborazione. Nel frattempo, i genitori sono stati coinvolti in un incontro formativo, occasione di confronto e approfondimento per accompagnare i propri figli nel cammino di fede.

L’incontro di Geraci Siculo ha rappresentato un’importante tappa di preparazione alla festa del 27 aprile, rafforzando nei ragazzi e nelle loro famiglie il senso di appartenenza alla comunità ecclesiale. Un cammino di fede che continua, guidato dalla luce del Vangelo e dalla gioia del servizio.