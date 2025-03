Un Pellegrinaggio di Fede e Speranza: La Via Crucis Interparrocchiale a Cefalù

La Diocesi di Cefalù, con profonda devozione e spirito di comunione, invita i fedeli a partecipare alla solenne Via Crucis Interparrocchiale, che si terrà venerdì 28 marzo 2025. Un momento di preghiera e riflessione che unirà la comunità in un percorso di fede, illuminato dalla speranza in Cristo, come recita il passo del Salmo 71,5: “Sei tu la mia speranza”.

Un Cammino di Meditazione e Preghiera

L’evento avrà inizio alle ore 19.00 presso la parrocchia San Francesco, da cui i fedeli partiranno per seguire un itinerario ricco di significato spirituale:

Piazza San Francesco

Via Umberto I

Chiesa di Santa Maria al Borgo

Chiesa di San Giuseppe

Chiesa di Santa Maria della Catena

Corso Ruggero

Ai piedi della Cattedrale

Basilica Cattedrale

Un percorso che attraversa il cuore della città, trasformando le sue vie in un sentiero di preghiera e contemplazione. Al termine della Via Crucis, nella maestosa Cattedrale, il vescovo Giuseppe e i sacerdoti della diocesi guideranno la Liturgia Penitenziale, offrendo ai fedeli l’opportunità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.

La Via Crucis nella Spiritualità Cattolica: una Riflessione da Papa Francesco

Papa Francesco ha più volte sottolineato come la Via Crucis sia un cammino del cuore oltre che del corpo. Non è solo una rievocazione della Passione di Cristo, ma un’opportunità per entrare nel mistero del suo amore redentivo. In uno dei suoi messaggi, il Pontefice ha affermato:

“Gesù con la sua croce attraversa le nostre strade e porta il peso delle nostre sofferenze, delle nostre paure, dei nostri peccati. La Via Crucis ci insegna a camminare con Lui, ad imparare il linguaggio dell’amore che si dona senza misura.”

Partecipare a questa celebrazione significa dunque lasciarsi coinvolgere dal sacrificio di Cristo e dalla sua infinita misericordia. Ogni stazione della Via Crucis ci invita a riflettere sulle difficoltà della nostra esistenza, sulle croci quotidiane che portiamo, offrendoci la certezza che non siamo mai soli: Cristo cammina con noi.

Un Invito alla Comunità

In un tempo in cui il mondo ha bisogno di speranza e di riconciliazione, questa Via Crucis interparrocchiale rappresenta un’occasione preziosa per rinnovare la propria fede e riscoprire la bellezza della comunione ecclesiale. La Chiesa di Cefalù invita tutti i fedeli a prendere parte a questo pellegrinaggio spirituale, uniti nella preghiera e nell’amore di Cristo, speranza che non delude.

Che questa Via Crucis possa essere per ognuno un momento di grazia, un incontro profondo con il Signore che, con la sua croce, illumina le nostre vite e ci guida verso la luce della Resurrezione.