A Scuola di Geologia e Biodiversità: gli Studenti del Malignani di Udine nel Parco delle Madonie (foto)

A Scuola di Geologia e Biodiversità: Gli Studenti del Malignani nel Cuore delle Madonie

Un Viaggio Didattico tra Natura e Scienza

Lo scorso weekend il Parco delle Madonie ha accolto 76 studenti dell’Istituto Superiore Statale “Arturo Malignani” di Udine, una delle scuole più grandi d’Italia con ben 2.900 iscritti. Gli studenti delle classi 3LSA sez. B, 3LSA sez. C e 3LSM sez. A, provenienti dal Friuli Venezia Giulia, hanno partecipato a un’esperienza immersiva nella natura siciliana, approfondendo temi scientifici di grande attualità come la speciazione radiale, l’orogenesi e i cambiamenti climatici.

Questo percorso formativo rientra in un progetto multidisciplinare presentato a Didacta 2024 dal Centro di Educazione Ambientale “Il Grifone” di Piano Battaglia, in collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie e la Regione Siciliana, nell’ambito del programma “Sistema naturale aree protette”.

Esplorando le Meraviglie del Parco delle Madonie

Sotto la guida esperta del naturalista Antonio Mirabella, direttore didattico del Centro Educazione Ambientale “Il Grifone” e guida AIGAE, gli studenti hanno esplorato i sentieri di Monte Mufara “Filippo Arena” e il sentiero geologico di Battaglietta-Piano Battaglia. L’esperienza non si è limitata alle escursioni: i ragazzi hanno partecipato a lezioni frontali in aula, analizzato dati sperimentali sul campo e visionato video inediti sull’Antartide relativi ai cambiamenti climatici. Tra le attività più affascinanti, anche l’osservazione dei cromosomi dell’Abies nebrodensis, specie simbolo della biodiversità locale.

Un’Esperienza Unica: La Notte tra Stelle e Rapaci

Dopo il tramonto, gli studenti hanno vissuto un’esperienza straordinaria: un’escursione notturna denominata “Il Bosco di notte e i suoi rapaci notturni”, seguita dall’osservazione astronomica. Al Centro Educazione Ambientale “Il Grifone” sono stati montati due telescopi, uno galileiano e uno newtoniano, per esplorare la volta celeste dai 1.650 metri di Piano Battaglia. Gli studenti hanno ammirato Giove con le sue quattro lune principali (Io, Europa, Callisto e Ganimede) e, in condizioni ottimali, si sono spinti fino all’osservazione di alcuni corpi del catalogo Messier, immergendosi nell’universo come veri astronomi.

Un Libro Aperto sulla Natura e la Scienza

“Il Parco delle Madonie è un libro aperto per chi vuole studiare le scienze naturali sul campo. Il caso dell’Abies nebrodensis o la presenza di barriere coralline fossili offrono occasioni uniche per approfondire argomenti scolastici con un approccio pratico ed esperienziale”, ha dichiarato Antonio Mirabella. Ha inoltre sottolineato come gli studenti abbiano potuto osservare il cielo negli stessi luoghi scelti in passato da Margherita Hack per le sue ricerche astronomiche.

Il successo del progetto, presentato a Didacta 2024, è stato reso possibile grazie alla sinergia tra il Centro Educazione Ambientale “Il Grifone” e l’Ente Parco delle Madonie. “Mi auguro che questa collaborazione possa proseguire, offrendo opportunità di studio ad altre scuole in tutta Italia”, ha aggiunto Mirabella.

Un Futuro di Studio a Cielo Aperto

Il CEA “Il Grifone” ha annunciato che, tra la primavera e l’autunno 2025, circa 3.000 studenti avranno l’opportunità di studiare le scienze naturali direttamente sul campo.

Il percorso didattico degli studenti del Malignani si è concluso presso l’Orto Botanico di Palermo, dove sono stati accolti dal direttore, il professor Rosario Schicchi, e hanno partecipato a una visita guidata condotta da Antonio Mirabella. La giornata si è chiusa con la consegna, all’interno del prestigioso Gimnasium, degli attestati di partecipazione.

Un’Iniziativa Destinata a Crescere

Sulla scia dell’entusiasmo suscitato dall’esperienza, la docente Broncato ha dichiarato che la dirigenza dell’Istituto Malignani ha espresso la volontà di rendere annuale l’attività di Educazione Ambientale presso il Centro Educazione Ambientale “Il Grifone”, con cicli settimanali di permanenza per le diverse sezioni della scuola.

Anche il commissario dell’Ente Parco, Caltagirone, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “Questo progetto valorizza l’offerta naturalistica delle Madonie e la loro vocazione all’accoglienza. Considerando che l’Istituto Malignani è tra i più grandi d’Italia, la collaborazione porterà nel nostro Parco numerosi studenti interessati a studiare il territorio”.

Il progetto presentato a Didacta 2024 si conferma dunque un successo, sia per la metodologia innovativa che per la trasversalità dei contenuti affrontati. Una “scommessa vinta”, che ha portato studenti da nord a sud dell’Italia per un’esperienza di apprendimento senza precedenti.