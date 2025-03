Il Festival del Cinema di Cefalù celebra l’ambiente con il prestigioso premio Mediterraneo Ambiente 2025. Sarà ad emissioni zero di CO2

Anche quest’anno il Festival del Cinema di Cefalù si fa portavoce di un impegno concreto per la tutela dell’ambiente, annunciando l’edizione 2025 del premio Earth Day Cinema, un riconoscimento dedicato ai documentari che affrontano tematiche legate alla salvaguardia del pianeta. L’evento si svolgerà online dal 22 al 24 aprile, con una programmazione densa di contenuti di grande valore artistico e sociale.

Come da tradizione, il Festival non solo premierà l’opera cinematografica che meglio avrà saputo raccontare l’urgenza delle sfide ambientali, ma attribuirà anche un prestigioso riconoscimento,

Premio Mediterraneo Ambiente 2025 a un’istituzione che quotidianamente si distingue nella difesa dell’ambiente. (Lo scorso anno, questo onore è stato conferito alla Guardia Costiera, per il suo instancabile lavoro a tutela del mare e delle coste italiane). Annunceremo nelle prossime news i dettagli.

Ad arricchire la manifestazione, un’imperdibile conferenza online con un noto esperto del settore, che offrirà una riflessione profonda sull’importanza della tutela del territorio. Inoltre, sarà allestita una suggestiva mostra fotografica virtuale, realizzata con il contributo di talentuosi fotografi naturalisti, il cui obiettivo è raccontare la bellezza e la fragilità del nostro ecosistema. Ma ci saranno altre novità.

“Sarà, come sempre, un Earth Day a emissioni zero di CO₂. Vogliamo dare un segnale forte anche in tal senso” – dichiarano gli organizzatori, sottolineando l’impegno del Festival per un evento sostenibile e rispettoso dell’ambiente”. ED aggiungono “Si terrà dal 22 al 24 aprile 2025. Questo evento sarà un’occasione unica per celebrare l’incontro tra cinema e responsabilità ambientale, unendo la passione per l’arte cinematografica con l’impegno verso la sostenibilità. Durante i giorni del Cefalù Cinema Heart Day, il Festival ospiterà incontri, dibattiti e conferenze stampa in cui verranno annunciati i premiati che si sono distinti per il loro impegno nella protezione e valorizzazione dell’ambiente. Questo evento rappresenta un’opportunità per approfondire le tematiche legate alla sostenibilità e al ruolo fondamentale del cinema nel sensibilizzare il pubblico riguardo le sfide ecologiche del nostro tempo”-

L’edizione precedente ha goduto di un’ampia risonanza mediatica, con una copertura significativa da parte della stampa e l’attenzione del TG1, a conferma della rilevanza dell’iniziativa. Il Festival del Cinema di Cefalù gode del patrocinio di Earth Day Italia e International, rafforzando così la sua vocazione globale nella promozione di un cinema consapevole e impegnato.

Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli su questa straordinaria celebrazione dell’arte e dell’ambiente.