Il Comune di Cefalù promuove lo sport: avviso per la concessione temporanea del campo di calcio Santa Barbara

Il Comune di Cefalù, da sempre attento alla promozione dello sport e alla valorizzazione delle infrastrutture pubbliche, ha pubblicato un avviso rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo del campo di calcio situato all’interno dell’impianto sportivo comunale di contrada Santa Barbara. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incentivare la collaborazione tra le diverse realtà locali e di diffondere la cultura della pratica sportiva tra i giovani.

QUI IL BANDO

Un impianto moderno al servizio della comunità

L’impianto sportivo Santa Barbara, di proprietà del Comune di Cefalù, ha recentemente subito interventi straordinari volti alla sua riqualificazione, tra cui la realizzazione di un manto erboso in materiale sintetico. Per ottenere il certificato di collaudo da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio (Lega Nazionale Dilettanti), è necessario un utilizzo intensivo del terreno di gioco, ragione per cui il Comune ha deciso di metterlo a disposizione delle associazioni locali.

Destinatari e modalità di concessione

L’avviso è rivolto esclusivamente ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva, che abbiano comprovata esperienza nel settore calcistico. Particolare attenzione verrà riservata a quelle che militano in categorie superiori e che, con la loro attività, contribuiscono al raggiungimento di importanti obiettivi sociali ed educativi.

La concessione avrà carattere temporaneo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 luglio 2025, senza possibilità di rinnovo tacito. L’utilizzo del campo sarà consentito dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 15:30 – 20:30.

Obblighi e responsabilità dei concessionari

Le associazioni concessionarie saranno tenute a:

Utilizzare la struttura esclusivamente per gli allenamenti e secondo le modalità previste dal regolamento comunale.

Assumersi la responsabilità della custodia della struttura nelle fasce orarie assegnate.

Mantenere in perfetto stato gli spazi concessi, rispondendo di eventuali danni.

Garantire la sicurezza e l’incolumità degli atleti e degli utenti mediante la stipula di un’apposita polizza assicurativa.

Il Comune si occuperà dell’apertura e chiusura dell’impianto, nonché della manutenzione straordinaria e della gestione del manto erboso.

Criteri di selezione e disponibilità alla condivisione

Le associazioni ammesse dovranno dimostrare la loro disponibilità a condividere il campo con altri soggetti aventi titolo, organizzandosi autonomamente per la suddivisione delle fasce orarie. In assenza di accordo, il Comune provvederà alla ripartizione tramite sorteggio.

Revoca e decadenza della concessione

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento in caso di:

Uso improprio dell’impianto o mancato rispetto delle prescrizioni previste.

Necessità di utilizzo per fini istituzionali o pubblici.

Violazioni degli obblighi contrattuali, danneggiamenti o utilizzo a fini di lucro.

Alla scadenza della concessione, le associazioni dovranno riconsegnare il campo in ottime condizioni, pena l’addebito delle spese di ripristino.

Modalità di partecipazione

Le associazioni interessate potranno consultare l’avviso completo presso l’Albo Pretorio del Comune di Cefalù, anche online, e presentare la propria domanda secondo le modalità indicate nel bando.

Con questa iniziativa, il Comune di Cefalù ribadisce il proprio impegno nella promozione dello sport e nella valorizzazione degli spazi pubblici, offrendo alle associazioni dilettantistiche un’opportunità preziosa per la crescita e il rafforzamento del settore sportivo locale.



Avviso pubblico del 25.03.2025_signed

Allegato A – Domanda di partecipazione

Allegato B – Attestato di sopralluogo

Allegato C Planimetria