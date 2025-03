La Kepha Volley di Cefalù in casa della Com Fer Palermo

SERIE D FEMMINILE VOLLEY – GIRONE A: TUTTE LE SFIDE DELLA 19^ GIORNATA

La Serie D Femminile di pallavolo entra nel vivo con la 19^ giornata, con match decisivi sia per la lotta al vertice che per la zona salvezza. Ecco l’analisi delle gare in programma.

APD CEGAP vs. VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – Scontro per la salvezza

Sfida cruciale tra APD CEGAP e VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO, due squadre in cerca di punti preziosi per evitare la retrocessione. CEGAP parte con un leggero vantaggio grazie alla migliore posizione in classifica, ma le ospiti, penultime, hanno disperatamente bisogno di una vittoria per risollevarsi. Sarà una partita combattuta fino all’ultimo punto.

COM.FER. PALERMO vs. JINGLE KEPHA 2.0 – Ultima spiaggia per le padrone di casa (30/03/25 18:30)

COM.FER. PALERMO, fanalino di coda della classifica, ospita JINGLE KEPHA 2.0 in una sfida dall’esito quasi obbligato. Le ospiti, pur essendo a metà classifica, non possono permettersi passi falsi per restare in corsa per la parte alta. Un match che potrebbe segnare il destino del COM.FER. Palermo.

ASD VOLLEY SPORT ALCAMO vs. ASD PRIMULA – Scontro tra squadre in crescita

Con ASD PRIMULA che lotta per consolidare la sua posizione nella parte centrale della classifica, questa trasferta rappresenta una prova di maturità. Alcamo, invece, cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si preannuncia equilibrata e incerta fino all’ultimo set.

G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. vs. MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA – Il primato da difendere

La capolista Mediterranea Serramenti Aragona affronta la G.S. Pallavolo 2000, squadra che naviga nelle zone basse della classifica. Sulla carta, le ospiti partono favorite e puntano a mantenere il primato, ma la pressione della vetta potrebbe giocare brutti scherzi. Riuscirà la squadra di casa a mettere in difficoltà la prima della classe?

MEDTRADE VOLLEY PALERMO vs. PALERMO MONDELLO VOLLEY – Derby palermitano infuocato

Il derby tra Medtrade Volley Palermo e Palermo Mondello Volley promette scintille. Le ospiti, con 33 punti in classifica, hanno ancora speranze di scalare posizioni, mentre Medtrade cerca punti salvezza. Sarà una sfida intensa, con il pubblico pronto a sostenere le proprie beniamine.

POMARALVA vs. US. VOLLEY BAGHERIA – La corsa al podio

Sfida di alta classifica tra Pomaralva e US. Volley Bagheria. Pomaralva, terza in classifica, vuole restare in scia delle prime due, mentre Bagheria cerca di avvicinarsi alla zona playoff. Entrambe le squadre hanno dimostrato solidità nel corso della stagione, quindi lo spettacolo è garantito.

Ecco la classifica (tra parentesi le partite giocate)

Com.Fer. Palermo – 7 punti (16 PG)

Mediterranea Serramenti Aragona – 47 punti (17 PG)

A.C.D.S. Capacense – 43 punti (17 PG)

Pomaralva – 43 punti (17 PG)

Palermo Mondello Volley – 33 punti (16 PG)

U.S. Volley Bagheria – 31 punti (17 PG)

ASD Primula – 28 punti (17 PG)

Jingle Kepha 2.0 – 23 punti (16 PG)

APD Cegap – 20 punti (17 PG)

ASD Volley Sport Alcamo – 15 punti (16 PG)

Medtrade Volley Palermo – 15 punti (17 PG)

G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – 10 punti (17 PG)

Volley Land & Dolce Carollo – 9 punti (16 PG)