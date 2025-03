La Zannella Cefalù in casa della pallacanestro Barcellona

Ecco un’analisi delle partite della seconda giornata di ritorno basata sulla classifica aggiornata:

Multimedica Basket Erice vs. Ribera Knights Basketball

Palestra G. Pagoto – Erice (TP)

29/03/25 – 19:30

Multimedica Basket Erice parte da zero punti e una differenza canestri negativa (-21). La squadra dovrà cercare un’impresa contro Ribera Knights, che ha iniziato il torneo con una vittoria schiacciante (+41 di differenza punti) e vanta la miglior difesa del campionato. I Knights, secondi in classifica con una gara in meno rispetto alla capolista, sono favoriti per confermare il loro buon momento.

A.S.D. Pallacanestro Barcellona vs. ASD Zannella Basket

PalAlberti – Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

29/03/25 – 18:30

Entrambe le squadre sono a caccia della prima vittoria dopo una sconfitta nella giornata precedente. Barcellona ha subito un duro colpo con 106 punti incassati, quindi dovrà migliorare in difesa per evitare un altro passo falso. Dall’altro lato, Zannella Basket ha perso con un margine più ridotto (-8) e potrebbe avere maggiori possibilità di spuntarla. Sarà uno scontro tra due squadre motivate, in cerca dei primi punti stagionali.

Queste partite saranno cruciali per definire le gerarchie nella parte bassa della classifica. Vedremo se Ribera Knights confermerà la sua forza e chi tra Barcellona e Zannella riuscirà a muovere la propria classifica.