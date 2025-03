Rosario Mazzola: il Vescovo del coraggio e della speranza che ha cambiato la Chiesa

Rosario Mazzola (Palermo, 19 settembre 1924 – Cefalù, 24 dicembre 2018) è stato uno dei vescovi più influenti e significativi della Chiesa cattolica siciliana nel corso del XX e XXI secolo, il cui ministero ha avuto un impatto profondo non solo sulla Chiesa ma anche sulla società civile, sulla cultura e sulla lotta per la giustizia sociale. La sua vita, interamente dedicata al servizio della comunità cristiana e al miglioramento delle condizioni di vita dei più bisognosi, ha incarnato il concetto di un “prete del popolo”, sempre vicino alla gente e impegnato a risolvere le sfide quotidiane che la società gli presentava. Il suo impegno sociale e pastorale ha segnato la storia della diocesi di Cefalù e quella di Palermo, dove ha svolto un ministero che ha saputo coniugare spiritualità e azione sociale, fede e giustizia, in un mondo che stava cambiando rapidamente.

Nato in un contesto storico e sociale segnato dalle cicatrici della Seconda Guerra Mondiale, Rosario Mazzola cresce in una Palermo che è letteralmente e simbolicamente devastata dai bombardamenti e dalle difficoltà economiche. La sua infanzia e adolescenza sono segnate dalla povertà che affligge gran parte della città, dalle difficoltà materiali che segnano le vite quotidiane delle famiglie e dalla necessità di ricostruire non solo le strutture fisiche, ma anche il tessuto sociale ed emotivo di una comunità che si trova ad affrontare le drammatiche conseguenze della guerra. La Sicilia, per lungo tempo straziata dai conflitti, è un luogo dove le cicatrici della guerra sono ancora evidenti. Questo ambiente di lotta per la sopravvivenza, di speranza ma anche di grande difficoltà, costituisce un terreno fertile per lo sviluppo della sua vocazione religiosa, che diventa un punto di riferimento per lui stesso e per coloro che troveranno in lui una guida spirituale, ma anche un supporto pratico nelle difficoltà della vita quotidiana.

Il giovane Rosario Mazzola entra nel Seminario Arcivescovile di Palermo, dove inizia gli studi teologici e filosofici che lo porteranno all’ordinazione sacerdotale il 16 luglio 1950. A quell’età, con appena 26 anni, è ordinato sacerdote per mano dell’arcivescovo Ernesto Ruffini, uno dei protagonisti della Chiesa siciliana del tempo. Fin dai primi incarichi, il giovane sacerdote dimostra di possedere una grande capacità di ascolto e di risposta ai bisogni concreti delle persone. Viene inviato come vice parroco nella Parrocchia Maria SS. Regina degli Apostoli, una zona popolare di Palermo, dove comincia a mettersi in evidenza per la sua dedizione alla cura delle anime e per il suo impegno a rispondere alle necessità sociali dei parrocchiani. A questa fase iniziale del suo ministero, seppur segnata da umiltà e dedizione, si aggiunge ben presto una forte consapevolezza delle problematiche sociali che colpiscono la città. Il suo legame con le persone diventa un elemento chiave del suo approccio pastorale, e ben presto il giovane sacerdote si trova a diventare una figura di riferimento per le comunità più emarginate.

Nel 1952, a soli 28 anni, Mazzola riceve l’incarico di parroco del Villaggio Ruffini, un quartiere costruito tra il 1951 e il 1953 come rifugio per le famiglie senza tetto che, a causa della guerra, si trovano a vivere in condizioni di estrema povertà. Il Villaggio Ruffini diventa il cuore della sua missione pastorale, e si impegna immediatamente per rendere la sua parrocchia non solo un luogo di preghiera, ma anche un centro di assistenza sociale, culturale e educativa. Sotto la sua guida, il Villaggio si trasforma in un punto di riferimento per tutta la zona, non solo per i servizi spirituali, ma anche per i servizi sociali. Mazzola non è solo un pastore che celebra messe, ma è un uomo che si dedica in modo totale al miglioramento delle condizioni di vita della sua comunità. L’elemento distintivo della sua figura è proprio questo: un prete che non si limita al sacro, ma che cerca di rispondere ai problemi concreti delle persone. Non si preoccupa solo di rispondere ai bisogni religiosi, ma anche di aiutare chi è più in difficoltà, dando vita a iniziative per migliorare la vita dei parrocchiani.

Nel 1965, Mazzola fonda la “Casa Soggiorno Poggio Maria”, una struttura destinata a fornire un rifugio estivo per i ragazzi in età preadolescenziale. La Casa, che inizialmente accoglie i giovani solo durante la stagione estiva, diventa nel corso degli anni una realtà permanente che accoglie ragazzi e famiglie per tutto l’anno. La struttura diventa simbolo della sua dedizione al benessere dei più giovani, e attraverso il gioco e l’educazione, molti ragazzi riescono a vivere un’esperienza formativa che non solo li prepara alla vita, ma li aiuta a crescere in un ambiente di amore, solidarietà e rispetto. La Casa Soggiorno Poggio Maria non si limita a offrire un alloggio, ma diventa un luogo dove i ragazzi possono imparare valori cristiani, relazionarsi con altri giovani e svilupparsi in modo completo. Nel 2007, la struttura si trasforma in un’Associazione di Promozione Sociale ONLUS, che accoglie anche i disabili e prosegue il suo impegno educativo. Questo progetto, che inizialmente è partito come una piccola iniziativa, si sviluppa nel tempo fino a diventare un faro di speranza per la comunità.

Nel 1982, Mazzola viene nominato vescovo ausiliare di Palermo, un incarico che segna una nuova fase del suo ministero. Tuttavia, sarà il 1988 a segnare il punto culminante della sua carriera pastorale, quando Papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di Cefalù. A Cefalù è accolto come una benedizione dalla comunità diocesana, che vede in lui non solo un leader spirituale, ma anche un uomo che sa come risolvere le difficoltà pratiche e sociali. Mazzola porta nella diocesi un approccio pastorale rinnovato, dinamico e innovativo, e nel corso degli anni svilupperà numerosi piani pastorali che mettono al centro la famiglia, la comunicazione e la lotta per la giustizia sociale. Il primo piano pastorale, introdotto nel 1991, si concentra sulla famiglia, che Mazzola considera il nucleo fondamentale della Chiesa e della società. Promuove la creazione di gruppi familiari in ogni parrocchia, e organizza eventi annuali per rafforzare la pastorale familiare.

Nel 1993 introduce il secondo piano pastorale, dedicato alla comunicazione. In un’epoca in cui i media cominciano ad avere un impatto sempre maggiore sulle persone, Mazzola capisce l’importanza di usare questi strumenti per il bene della Chiesa. La diocesi di Cefalù diventa così una delle prime in Italia ad adottare un piano pastorale centrato sulla comunicazione, con l’obiettivo di formare i sacerdoti e i laici ad usare i mass media come strumenti di evangelizzazione. Mazzola promuove corsi di formazione per i sacerdoti, organizza conferenze con giornalisti e media specialisti, e crea il sito web della diocesi, che diventa un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla Chiesa di Cefalù. Questo impegno nella comunicazione si estende anche ai media locali, con l’idea di costruire una Chiesa che sia aperta al mondo e capace di dialogare con tutti, credenti e non credenti.

La lotta alla mafia è una delle battaglie più importanti che il Vescovo combatte durante il suo ministero. Con determinazione, affronta la mafia e le sue radici che minano la moralità e la giustizia della società. Si oppone con forza alla criminalità organizzata, non solo con le parole, ma anche con le azioni. Organizza eventi, omelie e campagne di sensibilizzazione nelle parrocchie per educare la comunità a resistere alle influenze della mafia e a rifiutare ogni forma di complicità con essa. Il suo impegno è un chiaro messaggio di speranza, di legalità e di giustizia. Nonostante i pericoli, non si fa intimidire e continua a denunciare la mafia, diventando un simbolo di resistenza e di lotta contro l’illegalità.

Rosario Mazzola è ricordato anche per il suo profondo rapporto con la comunità di Cefalù. La sua capacità di entrare in contatto con le persone, di ascoltarle, di rispondere ai loro bisogni e di incoraggiarle nella loro crescita spirituale e personale lo rende un vescovo amato e rispettato. La sua leadership è caratterizzata da un forte senso di empatia e dalla convinzione che la Chiesa debba essere vicina alla gente, soprattutto ai più bisognosi. Durante il suo ministero a Cefalù, promuove l’impegno attivo dei laici nella vita della diocesi, affidando loro incarichi significativi e responsabilità all’interno della Chiesa. La sua attenzione alla formazione dei laici e dei sacerdoti, il suo impegno per i giovani, la sua visione della Chiesa come comunità dinamica e aperta al dialogo, fanno di lui una figura di riferimento per tutta la Chiesa siciliana.

La vita di Rosario Mazzola è stata una testimonianza di dedizione e di servizio alla comunità. La sua eredità, fatta di opere sociali, progetti pastorali innovativi e una visione concreta della Chiesa, continua a vivere nella diocesi di Cefalù e in tutta la Chiesa siciliana. La sua figura rimane un simbolo di speranza, coraggio e amore per il prossimo, e il suo impegno per la giustizia sociale, la famiglia, la comunicazione e la lotta alla mafia ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e della Sicilia. Il suo esempio continuerà a ispirare le generazioni future, e la sua vita rimarrà una testimonianza di luce per coloro che credono che la fede possa trasformare concretamente il mondo.