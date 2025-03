La Polisportiva Lascari Cefalù attende in casa l’Oratorio S. Ciro e Giorgio

Eccellenza – Girone A: La 28ª Giornata tra conferme e sorprese. Queste tutte le gare in programma

Il campionato di Eccellenza – Girone A si avvicina alle sue fasi decisive con una 28ª giornata che promette scintille. Ecco l’analisi delle partite in programma nel weekend del 29 e 30 marzo 2025.

Tutte el gare di sabato si giocheranno alle ore 15.00. Le gare di domenica alle ore 16.00.



SABATO ORE 15.00

Castellammare Calcio 94 – Folgore Calcio Castelvetrano

Sfida interessante tra il Castellammare Calcio 94 e la Folgore Calcio Castelvetrano. I padroni di casa cercano punti preziosi per consolidare la loro posizione di metà classifica, mentre la Folgore, nonostante la penalizzazione di tre punti, vuole proseguire il buon momento e allontanarsi dalla zona calda.

Parmonval – Accademia Trapani

La Parmonval affronta un’Accademia Trapani in difficoltà, reduce da una serie di risultati negativi. I padroni di casa, settimi in classifica, vogliono sfruttare il fattore campo per sorpassare proprio gli avversari, distanti solo due lunghezze.



DOMENICA ORE 16.00

Casteldaccia – Città Di San Vito Lo Capo

Il Casteldaccia, penultimo in classifica, cerca una vittoria fondamentale per sperare ancora nella salvezza diretta. Il Città Di San Vito Lo Capo, invece, ha bisogno di punti per mantenere un margine di sicurezza rispetto alla zona playout.

Città Di Gela – Unitas Sciacca Calcio

Big match di giornata tra il Città Di Gela, secondo in classifica, e l’Unitas Sciacca Calcio, terza forza del torneo. Una vittoria dei padroni di casa metterebbe ulteriore pressione sulla capolista Athletic Club Palermo, mentre lo Sciacca vuole consolidare il suo posto nei playoff.

Don Carlo Lauri Misilmeri – Supergiovane Castelbuono

Il Don Carlo Lauri Misilmeri vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa giornata, mentre il Supergiovane Castelbuono cerca disperatamente punti per uscire dalla zona playout. Gara aperta a qualsiasi risultato.

Lascari – Cefalù – Oratorio S. Ciro E Giorgio

Ultima chiamata per il Lascari – Cefalù, fanalino di coda con soli 14 punti. L’Oratorio S. Ciro E Giorgio, penultimo, sa che una vittoria potrebbe rappresentare un passo decisivo per la salvezza.

Partinicaudace – Marsala 1912

Sfida delicata per entrambe le squadre: il Partinicaudace è a rischio retrocessione e ha bisogno disperato di punti, mentre il Marsala 1912 deve interrompere la serie di risultati negativi per mantenere una posizione tranquilla in classifica.

San Giorgio Piana – Athletic Club Palermo

La capolista Athletic Club Palermo affronta una delle squadre più in forma del campionato. Il San Giorgio Piana, quarto in classifica, vuole dimostrare di poter competere con i migliori, mentre i palermitani cercano un successo per avvicinarsi alla promozione matematica.

Classifica Eccellenza – Girone A

Pos. Squadra PT G V N P F S DR 1 Athletic Club Palermo 68 27 21 5 1 65 16 49 2 Città Di Gela 64 27 20 4 3 67 14 53 3 Unitas Sciacca Calcio 52 27 14 10 3 40 23 17 4 San Giorgio Piana 48 27 13 9 5 39 23 16 5 Don Carlo Lauri Misilmeri 42 27 12 6 9 38 25 13 6 Accademia Trapani 39 27 12 3 12 38 39 -1 7 Parmonval 37 27 9 10 8 33 33 0 8 Castellammare Calcio 94 34 27 9 7 11 28 32 -4 9 Marsala 1912 34 27 9 7 11 24 27 -3 10 Folgore Calcio Castelvetrano (-3) 30 27 9 6 12 40 39 1 11 Città Di San Vito Lo Capo 28 27 6 10 11 29 37 -8 12 Casteldaccia 27 27 8 3 16 30 50 -20 13 Supergiovane Castelbuono 26 27 5 11 11 30 48 -18 14 Partinicaudace 23 27 5 8 14 32 58 -26 15 Oratorio S. Ciro E Giorgio (-1) 23 27 6 6 15 22 50 -28 16 Lascari – Cefalù 14 27 3 5 19 18 59 -41

La 28ª giornata promette emozioni e sarà decisiva per le sorti del campionato, con sfide cruciali sia per la promozione che per la lotta salvezza.