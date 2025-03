Gira la Sicilia in bici per promuovere la Sicurezza Stradale. Oggi tappa anche a Cefalù

Un ciclista volontario, e solitario, gira la Sicilia per promuovere la sicurezza stradale. E’ supportato dal Lions International, Distretto 108 YB, sotto la guida del Governatore Mario Palmisciano, che organizza questa importante iniziativa volta a sensibilizzare le comunità locali sulla sicurezza stradale. Il “Tour a Tappe della Sicurezza Stradale nelle Città” rappresenta un’opportunità per avviare progetti e idee che mirano a migliorare la viabilità urbana, promuovere l’educazione stradale e offrire supporto sociale alle famiglie delle vittime della strada. Oggi arriverà a Cefalù alle ore 17.00. Ad attenderlo, tra gli altri, il Presidente del Lions Club Cefalù, dott. Ciro Cardinale.

Una serie di tappe e di incontri per avviare progetti su viabilità, educazione e sociale. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità su un tema che riguarda tutti: la sicurezza stradale per pedoni, ciclisti e fruitori motorizzati.

Testimonial d’eccezione Domenico Romano, maresciallo della Guardia di Finanza appassionato cicloturista e protagonista nel 2019 di una “pedalata” di ben 2789 km da Spadafora a Londra. In ogni tappa saranno altri appassionati di ciclismo, associazioni sportive e chi volesse unirsi alla traversata a fargli compagnia per sostenere la salvaguardia della sicurezza sulle strade dove tanti, troppi, perdono la vita.

Obiettivi del Tour

Viabilità: Interventi mirati al miglioramento della viabilità e controllo del territorio.

Educazione: Prevenzione e formazione sulle tematiche della sicurezza stradale.

Sociale: Supporto ai familiari delle vittime di incidenti stradali.

Calendario delle Tappe

Il tour si svolgerà attraverso diverse città della Sicilia, seguendo il seguente programma:

28 Marzo

Ore 8:00 – Partenza da Barcellona P.G.

Ore 11:00 – Capo D’Orlando

Ore 17:00 – Cefalù

29 Marzo

Ore 15:30 – Caltanissetta

30 Marzo

Ore 11:30 – Agrigento

4 Aprile

Ore 15:30 – Castelvetrano

5 Aprile

Ore 11:00 – Patti

Organizzazione dell’Evento

L’iniziativa è promossa dai vari club Lions delle rispettive città e zone coinvolte, tra cui: LC Barcellona P.G., LC Milazzo, LC Patti, LC Capo d’Orlando, LC Cefalù, LC Bagheria Termini Imerese Host, LC Madonie, LC Termini Imerese Cerere, LC Caltanissetta, LC Agrigento Valle dei Templi, LC Trapani, LC Marsala, LC Pantelleria, LC Alcamo, LC Sciemi Valle del Belice, LC Mazara del Vallo Fata Morgana

Il “Tour a Tappe della Sicurezza Stradale nelle Città” rappresenta un’importante iniziativa di sensibilizzazione per ridurre il numero di incidenti stradali e promuovere una cultura di maggiore sicurezza sulle strade. Attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, delle autorità e delle associazioni, il progetto si pone l’obiettivo di creare un impatto duraturo nella prevenzione e nella gestione della sicurezza stradale.



In Sicilia, nel 2023 – secondo i dati ISTAT riportati dall’ANSA – si sono verificati 10.830 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 241 persone e il ferimento di altre 15.855. Rispetto all’anno precedente aumentano in modo significativo il numero degli incidenti (+3,7%), quello dei feriti (+4,3%) e delle vittime (+6,6%). Si tratta di una strage silenziosa che richiede con urgenza un’azione di prevenzione attraverso la conoscenza delle norme e la consapevolezza che la trasgressione delle regole può costare la vita propria e altrui.

I dati sono impietosi: il tasso di mortalità standardizzato è più alto per la classe di età 65 anni e più e per quella di età compresa tra 15 e 29 anni. Nell’ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la velocità troppo elevata e la guida distratta sono le prime tre cause di incidente, che sommate coprono il 43% dei casi.

Tradizionalmente presente fra le attività di servizio dei Lions club, il tema della “viabilità e sicurezza stradale nelle città” nell’anno sociale 2024-25, con il Governatore Mario Palmisciano, è diventato un service (ovvero un ambito d’intervento ad ampio raggio) del Distretto 108Yb Sicilia, coordinato da Nadia Rivetti. Per lanciare un messaggio forte e incisivo con azioni concrete condivise con istituzioni e territorio per il benessere dei cittadini.