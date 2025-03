Sa martedì 1 aprile torneranno in vigore gli orari estivi di accesso alla ZTL del centro storico

Si informano i cittadini che da martedì 1 aprile torneranno in vigore i seguenti orari estivi di accesso alla ZTL del centro storico:

i titolari di pass rosso e rosso barrato potranno transitare attraverso i varchi di accesso alla ZTL, negli orari di seguito specificati:

a) attraverso il varco di accesso n. 1 sito in Corso Ruggero alla confluenza con Piazza Garibaldi,

tutti i giorni dalle ore 24:00 alle ore 9:30, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, dalle ore 21.00 alle ore 22,00 e dalle ore 24,00 alle ore 9:30 del giorno successivo;



b) attraverso il varco di accesso n. 2 sito in Via di Porta Giudecca,

tutti i giorni dalle ore 24:00 alle ore 9:30, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, dalle ore 21.00 alle ore 22,00 e dalle ore 24,00 alle ore 9:30 del giorno successivo.



Resta invariato l’orario di accesso per i titolari di pass Blu, ovvero:

tutti i giorni , attraverso il varco di accesso n. 1 (Corso Ruggiero) e il varco di accesso n.2 (Via di Porta Giudecca) dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Gli orari sopra specificati resteranno in vigore fino al 31 ottobre, successivamente saranno sostituiti dagli orari invernali.