Dove andare in vacanza al mare ad aprile in Italia, idee da Nord a Sud

Andare al mare in vacanza ad aprile è un’opportunità da non sottovalutare: uno degli aspetti migliori di questo periodo è che naturalmente non siamo ancora in alta stagione. È arrivata la primavera da poco, il cielo inizia a essere più azzurro, i profumi della natura stimolano i nostri sensi e il mare è di un colore brillante per il riverbero dei raggi solari sulle acque. Se desideriamo andare in vacanza al mare ad aprile in Italia, abbiamo selezionato delle mete da nord a sud, perfette anche per visitare i dintorni.

Cefalù

La prima località che suggeriamo è naturalmente la magnifica Cefalù: conosciuta con il nome di Perla del Mediterraneo, è una gemma incastonata nella costa nord-occidentale della Sicilia. Il borgo medievale di Cefalù si trova proprio ai piedi delle Madonie, e una delle attrazioni imperdibili del territorio è sicuramente la Rocca di Cefalù, alta ben 270 metri, che domina la città. Se desideriamo, possiamo addirittura raggiungere il punto più alto proseguendo per un sentiero, ideale da fare ad aprile quando ancora non fa troppo caldo e la Sicilia non è stretta nella sua classica afa.

Ma le cose da vedere e fare non si esauriscono con la Rocca: storia, natura e arte ci attendono, come nel Tempio di Diana, con la Cattedrale di Cefalù o ancora con il famoso Museo Mandralisca, considerato un vero e proprio tesoro dell’isola, in cui osservare dipinti, opere d’arte e molto altro.

Riccione

Spostiamoci nel Nord Italia: la Riviera Romagnola è pronta ad accogliere i turisti a partire dalla primavera con tante iniziative e la possibilità di prenotare a un costo più conveniente rispetto all’alta stagione. Riccione poi è la meta ideale in cui soggiornare, soprattutto per chi desidera sottoporsi a dei trattamenti benessere, vista la presenza de Le Perle d’Acqua Park.

Oltre agli stabilimenti balneari e ai parchi tematici, non dimentichiamo le discoteche presenti sul territorio che danno l’opportunità di trascorrere un weekend all’insegna della buona musica. Le colline romagnole si prestano poi per delle gite romantiche, immersi nella natura nei borghi più famosi, da San Giovanni in Marignano fino a Sant’Arcangelo di Romagna. Basta molto poco per vivere una vacanza al mare ad aprile piena di cose da fare: non bisogna fare altro che prenotare qui in un hotel di Riccione a 3 stelle e trovare la struttura più indicata in base alle proprie esigenze.

Tropea

Dopo aver visto la Perla del Mediterraneo, che è Cefalù, e la Perla Verde della Romagna, tocca alla Perla del Tirreno, ovvero Tropea. Ritorniamo dunque al Sud Italia per consigliare una delle migliori mete dove trascorrere una vacanza al mare ad aprile.

Cosa fare qui? Possiamo strutturare il nostro itinerario tra vicoli, piccoli borghi e insenature, dove ammirare baie e calette che mozzano il fiato. Il tratto di costa è noto con il nome di Costa degli Dei e, in effetti, è la destinazione perfetta per chi desidera immergersi nella natura tra mare e monte, senza precludersi nulla.

Forte dei Marmi

Generalmente questa meta della Versilia è molto trafficata, in particolare in estate, considerando che la movida è tra le migliori in Toscana e in Italia, visto che molti VIP vengono proprio qui in vacanza. E allora quale mese migliore per visitarla se non quello di aprile, quando è possibile ammirare il territorio, fare lunghe passeggiate e scoprire le zone più vivaci e caratteristiche di Forte dei Marmi? Oltre alla spiaggia, consigliamo di fare una passeggiata sul lungomare cittadino per osservare il Pontile di Forte dei Marmi, vero e proprio simbolo della Versilia.

Cinque Terre

Infine, per la nostra vacanza al mare in aprile, abbiamo pensato di suggerire una meta d’eccezione, famosa in tutto il mondo, ovvero le Cinque Terre in Liguria. Non è facile descrivere la bellezza di questo luogo, in cui il tramonto muore sul mare e i borghi sono proprio adagiati sulle acque, con baie, insenature e la costa frastagliata, dove prendere il sole primaverile.

Naturalmente le cose da fare sono tantissime, tra cui una visita a Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Monterosso al Mare e, per concludere, Vernazza. Per scoprire tutti questi luoghi, suggeriamo di prenotare una gita in battello e magari raggiungere anche Portovenere, che si trova nel Golfo dei Poeti, vicino a La Spezia.