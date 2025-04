Cefalù esulta: tre giovani allievi carabinieri giurano con onore alla Scuola di Iglesias

Presso la scuola allievi carabinieri di Iglesias, un momento di grande orgoglio ha coinvolto la città di Cefalù. Tre giovani cefaludesi, che hanno intrapreso con determinazione la carriera nell’Arma dei Carabinieri, hanno ufficialmente prestato giuramento, diventando a tutti gli effetti militari dell’Arma.

La storia di Sofia Mazzola è un esempio di perseveranza e dedizione. Nata il 18 aprile 2000, Sofia ha dimostrato che, con impegno e sacrificio, si possono raggiungere traguardi straordinari. Il suo percorso verso il giuramento è iniziato nel luglio 2024, quando ha intrapreso il corso per diventare allievo carabiniere. Ma dietro questa impresa c’è una lunga preparazione, iniziata nel giugno 2023 con il test di selezione, seguito dalle prove fisiche ad ottobre 2023 e dalle prove psicoattitudinali a febbraio 2024. Sofia ha affrontato ogni passaggio con grande determinazione, riuscendo a superare le difficoltà con il suo impegno incrollabile.

Anche Gianluca Ciolino, nato a Cefalù il 14 novembre 2003, ha preso parte al giuramento insieme a Sofia. Al suo fianco, Giancarlo Tornabene, dello stesso anno di nascita, ha compiuto lo stesso percorso. Tre ragazzi di Cefalù che, con il loro impegno e sacrificio, hanno raggiunto una realizzazione che non è solo personale, ma rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità.

La scuola allievi carabinieri di Iglesias, situata presso la caserma Trieste, è riconosciuta a livello nazionale per la severità della sua formazione. La disciplina applicata ai giovani allievi è rigorosa, ma è proprio grazie a questa preparazione che vengono forgiati alcuni dei migliori uomini dell’Arma. La storia di Sofia, Gianluca e Giancarlo è una testimonianza della qualità della formazione ricevuta e del valore che la scuola attribuisce alla disciplina, alla dedizione e al coraggio.

In un momento storico in cui spesso il disagio sociale e la mancanza di valori sembrano predominare nelle notizie, la vicenda di questi giovani cefaludesi rappresenta una speranza. La loro determinazione, il loro impegno e il loro desiderio di costruire un futuro migliore sono esempi luminosi per la nostra società. La città di Cefalù, che ha visto crescere questi ragazzi, può essere orgogliosa di loro, sapendo che hanno scelto una carriera che richiede sacrificio, impegno e un forte senso del dovere.

In un mondo in cui i valori sembrano a volte essere messi in discussione, la storia di Sofia, Gianluca e Giancarlo ci ricorda che ci sono ancora giovani disposti a lottare per un futuro migliore, portando avanti con onore e dignità la tradizione di chi, come i carabinieri, mette al primo posto la sicurezza, la giustizia e il bene comune.

Questi ragazzi sono un esempio per tutti noi, e la loro scelta di servire lo Stato e la comunità con il cuore e la mente è una fonte di ispirazione per le generazioni future. La loro strada è solo all’inizio, ma il loro esempio sarà sicuramente una luce per chi vorrà seguire il loro cammino.