Mirko Vucinic a Cefalù: ecco il pranzo organizzato per i tifosi

Immagina di trascorrere una giornata unica, immerso nei sapori autentici della Sicilia, in compagnia di una leggenda del calcio come Mirko Vucinic. Il Baglio del Falco di Cefalù apre le sue porte per un evento esclusivo che promette di unire passione sportiva, tradizione gastronomica e il fascino di uno dei borghi più belli d’Italia.

Perché scegliere il Baglio del Falco

Situato nella meravigliosa Cefalù, il Baglio del Falco non è solo un ristorante, ma un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della cucina siciliana autentica. Qui ogni piatto è un racconto che parte dalla selezione attenta degli ingredienti locali e arriva alla tavola arricchito dalla sapienza delle mani esperte degli chef. Che si tratti di carne, pesce fresco appena pescato o dolci che raccontano la storia dell’isola come la Cassata e il Cannolo, ogni boccone è una promessa mantenuta di qualità e tradizione.

Un menu irresistibile per un evento imperdibile

L’occasione è ghiotta e il menù è stato studiato nei minimi dettagli per celebrare la tradizione culinaria siciliana:

Antipasto Rustico:

Salumi e formaggi delle Madonie

Fungo ripieno

Caponata di melanzane

Crostone di russello con lardo madonita

Ogni elemento di questo antipasto racconta il territorio siciliano, dai formaggi delle Madonie alla gustosissima caponata di melanzane, simbolo indiscusso della cucina regionale.

Primo:

Raviolone con cuore di porcini, vellutata di zucca rossa e formaggio ragusano

Un primo piatto che unisce la delicatezza dei porcini con la dolcezza avvolgente della zucca e il gusto intenso del formaggio ragusano. Un equilibrio di sapori che rende omaggio alle eccellenze gastronomiche dell’isola.

Bibite e vino inclusi per accompagnare al meglio queste pietanze raffinate, rendendo la tua esperienza culinaria ancora più completa.

Mirko Vucinic: un ospite d’eccezione

Mirko Vucinic, ex calciatore della Juventus e protagonista indiscusso della scena calcistica internazionale, sarà presente per questo evento speciale. Un’occasione unica per condividere storie, aneddoti e scattare una foto ricordo con uno degli attaccanti più amati del recente passato bianconero. La sua presenza renderà questa giornata memorabile, arricchendo il piacere della buona tavola con il fascino di una vera leggenda dello sport.

Non solo cibo: vivi Cefalù in tutta la sua bellezza

Ma la giornata non finisce qui. Dopo il pranzo, concediti del tempo per esplorare Cefalù. Passeggia nel cuore del centro storico, tra vicoli caratteristici e monumenti storici come la celebre Cattedrale normanna, patrimonio UNESCO. Oppure goditi un momento di relax sul lungomare, ammirando uno spettacolare tramonto sul Mar Tirreno. Cefalù è il luogo ideale per trascorrere una giornata che unisce gastronomia, cultura e bellezza naturale.

Prenota subito e assicurati un posto esclusivo

Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza straordinaria. Prenota il tuo tavolo per Pasqua e Pasquetta 2025 al Baglio del Falco e vivi una giornata all’insegna della buona cucina, del relax e della compagnia esclusiva di Mirko Vucinic.

Prezzo speciale: 28€ a persona, bibite e vino inclusi.

Prenotazioni aperte al numero: 371 164 9173.

Oppure contatta direttamente il Baglio del Falco al numero 0921 420820.

Una scelta di gusto e qualità

Scegliere il Baglio del Falco per il tuo pranzo significa scegliere l’eccellenza culinaria siciliana, unita alla possibilità di trascorrere momenti indimenticabili in un ambiente curato e accogliente. Questo ristorante è celebre non solo per la qualità dei suoi piatti, ma anche per l’atmosfera che riesce a creare, ideale per festeggiare momenti speciali come Pasqua e Pasquetta.

Vivi un’esperienza unica

La presenza di Mirko Vucinic rende l’evento ancora più speciale: è l’occasione perfetta per incontrare un idolo sportivo e vivere insieme un momento di condivisione e passione, in una cornice unica che solo Cefalù e il Baglio del Falco possono offrire.

Cefalù ti aspetta

Non limitarti solo al pranzo: sfrutta l’occasione per trascorrere un weekend a Cefalù, immergendoti completamente nella magia del luogo. Dal mare cristallino alle bellezze artistiche e architettoniche, Cefalù offre esperienze diverse che sapranno soddisfare ogni esigenza.

Una giornata da ricordare per sempre

Prenotando ora, avrai la possibilità di assicurarti un tavolo in uno degli eventi più attesi della primavera siciliana. Concediti questa esperienza unica e lasciati conquistare dai sapori, dai profumi e dalle emozioni che solo il Baglio del Falco sa regalare.

Fai la tua scelta e trascorri Pasqua e Pasquetta 2025 con gusto e stile. Ti aspettiamo al Baglio del Falco, per vivere insieme una giornata straordinaria che porterai per sempre nel cuore.