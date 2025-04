Domani la gara due dei Play Off del campionato di Basket DR1. Derby a Cefalù

Le partite di ritorno dei play-off della Divisione Regionale 1 Sicilia, in programma il 9 e 10 aprile 2025, promettono emozioni intense e verdetti decisivi per l’accesso alle fasi successive. Analizziamo gli incontri alla luce dei risultati dell’andata:​

A.S.D. Panormus C.F.G. vs. A.S.D. Pallacanestro Barcellona

Andata: A.S.D. Pallacanestro Barcellona ha prevalso su A.S.D. Panormus C.F.G.​

Ritorno: 9 aprile 2025, ore 20:00, PalaMangano, Palermo.​

Panormus, giocando in casa, cercherà di ribaltare il risultato dell’andata sfruttando il supporto del pubblico amico. La Pallacanestro Barcellona, forte del vantaggio acquisito, punterà a gestire il match per assicurarsi il passaggio del turno.​

ASD Zannella Basket vs. Basket Cefalù 1972 A.S.D.

Andata: Basket Cefalù 1972 A.S.D. ha ottenuto la vittoria contro ASD Zannella Basket. con un vantaggio di 10 Punti.

Ritorno: 9 aprile 2025, ore 19:00, PalaTricoli, Cefalù.​

Zannella Basket, davanti al proprio pubblico, è chiamata a una prestazione impeccabile per colmare il divario e vincere con uno sarto di +11. Basket Cefalù 1972, dal canto suo, vorrà confermare la supremazia dimostrata all’andata e chiudere la serie a proprio favore.​

Patti Basket vs. Ribera Knights Basketball

Andata: Ribera Knights Basketball ha sconfitto Patti Basket.​

Ritorno: 10 aprile 2025, ore 20:00, Palasport, Patti.​

Patti Basket dovrà sfruttare il fattore campo per cercare di ribaltare l’esito sfavorevole dell’andata. I Ribera Knights, con un vantaggio da amministrare, mireranno a controllare il ritmo della partita per garantirsi l’accesso alla fase successiva.​

Green Basket 99 vs. Pol. Dil. Virtus Trapani

Andata: Pol. Dil. Virtus Trapani ha superato Green Basket 99.​

Ritorno: 10 aprile 2025, ore 20:00, PalaMangano, Palermo.​

Green Basket 99, tra le mura amiche, cercherà di sovvertire il risultato dell’andata con una prova di carattere. La Virtus Trapani, forte del successo precedente, punterà a replicare la performance per avanzare nel torneo.​

Questi incontri non solo determineranno le squadre che proseguiranno il cammino verso la promozione in Serie C, ma offriranno anche spettacolo e competizione ai massimi livelli del basket regionale siciliano.​

Invitiamo tutti gli appassionati a sostenere le proprie squadre e a vivere insieme, in amicizia, queste sfide decisive.​ Che sia una festa per lo sport.