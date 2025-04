Presentazione del libro “Incontri ravvicinati” di Antonio Monda a Cefalù

Martedì 8 aprile 2025, alle ore 18:00, presso il Teatro Comunale “Cicero” di Cefalù, sito in Via Spinuzza 115, si terrà un imperdibile appuntamento culturale: la presentazione del libro Incontri ravvicinati, scritto da Antonio Monda e pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo. L’evento è promosso dal Comune di Cefalù, dalla Biblioteca Comunale e dai Borghi più belli d’Italia.

Ad aprire l’incontro sarà il saluto istituzionale del Sindaco di Cefalù, Prof. Daniele Tumminello. Seguirà un dialogo con l’autore moderato dal Prof. Antonio Franco, Assessore Comunale alla Cultura.

Un autore tra due mondi

Antonio Monda è docente presso la New York University e rappresenta una delle voci più autorevoli e poliedriche del panorama intellettuale italiano e internazionale. Vive a New York, dove è considerato una figura di spicco della scena culturale: è organizzatore di eventi letterari e cinematografici, nonché amico e collaboratore di celebri personalità come Martin Scorsese, Meryl Streep e Al Pacino. Monda incarna quel raro equilibrio tra profondità intellettuale e accessibilità narrativa, offrendo uno sguardo sempre acuto e raffinato sulla società e l’arte.

Il libro: Incontri ravvicinati

Il volume raccoglie trent’anni di incontri, riflessioni e conversazioni con alcune delle figure più emblematiche della cultura contemporanea. Introdotto da Jonathan Safran Foer, Incontri ravvicinati è una testimonianza viva e appassionata di dialoghi che spaziano dal cinema alla letteratura, dal teatro alla filosofia, restituendo un mosaico sorprendente di umanità e pensiero. L’autore guida il lettore all’interno di un universo culturale ricchissimo, attraverso una narrazione intima, colta e profondamente umana.

L’incontro di Cefalù si preannuncia dunque come un’occasione preziosa per approfondire il percorso di un intellettuale cosmopolita, capace di coniugare esperienze internazionali con un forte radicamento nella tradizione italiana. Un evento da non perdere per gli amanti della letteratura, del cinema e del pensiero contemporaneo.