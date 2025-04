Pinopic pronto a brillare alla Targa Florio: terzo posto e ottime sensazioni al Rally Valle del Sosio

CHIUSA SCLAFANI – È stata una vera e propria sinfonia di motori, adrenalina e pioggia quella andata in scena al 18° Rally della Valle del Sosio, tappa d’apertura della Coppa Rally di Zona 9 e del Trofeo di Quarta Zona riservato alle auto storiche e classiche. Una gara emozionante, resa ancora più affascinante dalle condizioni meteo variabili e dalla qualità altissima del parco partenti.

A dominare l’evento è stato il talento di casa Marco Pollara, affiancato dall’esperto Giuseppe Princiotto, al volante di una Skoda Fabia RS Rally 2 (foto sotto). I due, autentici mattatori sulle strade siciliane, hanno conquistato una splendida quinta vittoria nella gara organizzata dal Comune di Chiusa Sclafani insieme alle amministrazioni di Palazzo Adriano, Bisacquino, Prizzi e Giuliana, con il patrocinio della Regione Siciliana e della Città Metropolitana di Palermo.

Alle spalle del duo vincitore, l’altra Fabia RS Rally2 di Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa ha dovuto accontentarsi del secondo gradino del podio, complice un acquazzone che ha compromesso il loro passaggio sulla sesta prova speciale.

Ma a brillare, proiettandosi con autorità tra i protagonisti più attesi della prossima Targa Florio, è stato anche Pinopic, in coppia con Giacomo Giannone. A bordo della nuovissima Toyota Yaris GR Rally2, il pilota madonita di Polizzi Generosa ha chiuso in terza posizione assoluta, dimostrando solidità, visione strategica e grande sintonia con la vettura. La sua scelta di affrontare il Rally del Sosio come test in vista della corsa più iconica del panorama rallistico italiano si è rivelata azzeccata: il feeling con la vettura giapponese cresce di chilometro in chilometro, lasciando presagire un ruolo da protagonista nel prestigioso appuntamento della Targa.

Dietro ai tre big, degna di nota la prova di Alessio Pollara – fratello del vincitore – che ha debuttato in classe Rally4 con Giovanni Lo Neri alle note e una Peugeot 208: quarto posto e prestazione in crescendo. Quinto posto per l’equipaggio Mistretta–Beninati su Ford Fiesta Rally3, seguiti da Coriglie–Grilli (Peugeot 106 A6), mentre la R2B ha vissuto una lotta emozionante vinta dagli esordienti Mogavero–Coco (Peugeot 208), settimi assoluti, davanti a Mingoia–Giglio.

La top ten è stata completata da Costanza–Vita e Galipò–Marino, entrambi su vetture Peugeot e Skoda, rispettivamente.

Tra le auto storiche, trionfo per Giuseppe Termine e Onofrio Musso su Porsche 911 del Secondo Raggruppamento, mentre nella categoria Classic si sono imposti Vito La Greca e Antonello Lo Scurdato.