Tragedia alla Rocca di Cefalù: un turista americano muore durante un’escursione

Tragico incidente a Cefalù dove un turista americano di 61 anni ha perso la vita durante un’escursione sulla Rocca di Cefalù. L’uomo, che si trovava in gita con la moglie, ha raggiunto la cima del colle, ma improvvisamente è crollato a terra senza apparenti segnali di preavviso. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, che hanno dovuto percorrere a piedi alcuni centinaia di metri per raggiungere il luogo dell’incidente, purtroppo per il turista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici del Soccorso Alpino, pronti a intervenire per accelerare il recupero dell’uomo, ma quando sono arrivati, i medici del 118 avevano già constatato il decesso del turista. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ha assistito impotente alla tragedia. I carabinieri della compagnia di Cefalù sono intervenuti, e, dopo l’autorizzazione del pubblico ministero della Procura di Termini Imerese, il Soccorso Alpino ha provveduto a trasportare la salma a spalle fino alla strada sottostante. La Rocca, solitamente luogo di meravigliose escursioni e panorami mozzafiato, è stata teatro di un tragico evento che ha gettato un’ombra sulla città.

Questa morte non è un episodio isolato. Solo due giorni prima, un’altra operazione di soccorso aveva avuto luogo sempre alla Rocca di Cefalù, questa volta per un infortunio che ha coinvolto una turista francese di 22 anni. La giovane, durante un’escursione nei pressi del tempio di Diana, è scivolata e si è procurata una grave frattura alla caviglia. In quel caso, l’intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’82esimo Centro SAR dell’Aeronautica Militare ha permesso di recuperare la donna, che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Questi incidenti, che si sono verificati nel giro di pochi giorni alla Rocca, sollevano una riflessione sulla sicurezza nelle escursioni turistiche a Cefalù e in Sicilia in generale. La Rocca, con i suoi sentieri impervi e le sue scogliere mozzafiato, resta una delle mete più affascinanti dell’isola, ma come dimostrano questi eventi, è anche un luogo che richiede attenzione e preparazione adeguata per evitare pericoli.