Murialdo Cefalù conquista Palermo: trionfo in trasferta contro l’Arena Basket!

Vittoria roboante e meritata per l’AIDO Murialdo Cefalù, che espugna il campo del Gonzaga Campus superando i padroni di casa dell’ASA Arena Basket Palermo con il punteggio di 51 a 37, nella gara n°23 del 3° Trofeo ENDAS Sicilia nati 06 e precedenti. Assente l’Allenatore Francesco De Lise, impegnato con i Play Off della DR1, a guidare la squadra dalla panchina Michele Spinosa.

Subito Manzoni, Rigatuso e Compagnino in evidenza e la vittoria del primo parziale ( 11 – 16) mette subito in chiaro che gli ospiti vogliono ribaltare la sconfitta casalinga.

Squadre schierate a zona. In evidenza anche Mazza, a tratti immarcabile. Ma è stato il contropiede della Aido Murialdo Cefalù ad illuminare una gara tiratissima e ben giocata da entrambe le squadre.

Il match, arbitrato da Mignano F. e Tachina S., ha visto i ragazzi di coach Murialdo imporsi sin dalle prime battute con una difesa solida e un attacco cinico, orchestrato da un ispiratissimo Manzone, autore di 23 punti e autentico trascinatore della serata.



Tabellino

Basket Palermo : Aiello, Averna, Mazza 17, Sciacca 2, Rampolla2, Vigilante 2, Valenti 8, Toniolo 6

Aido Murialdo Cefalù: Rigatuso 7, Compagnino 16, Manzone 23, Arati 3, Spinosa, D’Angelo 2, Ilardo, Mauricio, Cesare-

Arbitri, MIragliotta e Tagliavia

Parziali:

1° quarto: Arena 11 – Murialdo 16

Arena 11 – Murialdo 16 2° quarto: Arena 10 – Murialdo 14

Arena 10 – Murialdo 14 3° quarto: Arena 17 – Murialdo 13

Arena 17 – Murialdo 13 4° quarto: Arena 4 – Murialdo 8

Il break decisivo arriva nel primo tempo, con Murialdo che chiude avanti 30-21 all’intervallo lungo, grazie anche ai punti di Compagnino (16) e Rigatuso (7). I padroni di casa provano a reagire nel terzo periodo, guidati da un ottimo Mazza (17 punti), ma il divario resta importante. Nell’ultima frazione, Murialdo gestisce con intelligenza, limitando le sortite offensive dell’Arena e chiudendo i giochi con autorità.

Prestazioni in evidenza:

Manzone (Murialdo) : 23 punti, immarcabile.

: 23 punti, immarcabile. Compagnino (Murialdo) : 16 punti, presenza costante sotto canestro.

: 16 punti, presenza costante sotto canestro. Mazza (Arena) : 17 punti, unico a tenere a galla i suoi.

: 17 punti, unico a tenere a galla i suoi. Valenti (Arena): 8 punti, combattivo fino all’ultimo.

Per l’Arena Palermo, allenata da coach Vigilante, una prova altalenante, con sprazzi interessanti ma poca continuità. L’attacco, infatti, si spegne completamente nel quarto periodo, segnando solo 4 punti.

Risultato finale:

ASA Arena Basket Palermo 37 – AIDO Murialdo Cefalù 51

Una vittoria pesante e prestigiosa per Murialdo Cefalù, che dimostra grande coesione e spirito di squadra, candidandosi seriamente a un ruolo da protagonista in questo torneo ENDAS Sicilia. Per l’Arena Palermo, tempo di riflessioni e di ripartire già dalla prossima sfida.

Per la Murialdo Aido subito la gara con la Panormus, venerdì in casa alle ore 2.30, Palazzetto di via Aldo Moro, Spettacolo assicurato.