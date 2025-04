Fare rete per valorizzare il territorio: la piattaforma MYFOOD approda nelle Madonie

In un contesto in cui l’innovazione digitale si intreccia sempre più con le strategie di valorizzazione territoriale, lunedì 14 aprile 2025, alle ore 15:00, nella prestigiosa cornice di Villa Sgadari a Petralia Soprana (PA), si terrà un incontro di straordinaria rilevanza:

“Fare rete tra ristorazione, produttori e territorio per creare valore: la piattaforma MYFOOD”.

L’evento, promosso nell’ambito di un’ampia strategia dedicata ai territori montani e alle filiere locali, è organizzato dall’Ente Parco delle Madonie, dallo Sportello SPRINT Sicilia per l’internazionalizzazione delle imprese e dalla piattaforma digitale OKKAM-My Food, in sinergia con istituzioni e imprese locali. L’obiettivo è ambizioso quanto concreto: creare nuove connessioni tra produttori, ristoratori e il patrimonio territoriale, attraverso strumenti innovativi capaci di proiettare le eccellenze locali verso scenari internazionali.

Un programma d’eccellenza

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali di due figure chiave:

Salvatore Caltagirone , Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie;

, Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie; Mario Cicero, Presidente del GAL Madonie.

Seguiranno interventi di alto profilo:

Tommaso Di Matteo , Direttore di SPRINT Sicilia , illustrerà le opportunità che la digitalizzazione offre alle filiere agroalimentari in ottica di internazionalizzazione;

, Direttore di , illustrerà le opportunità che la digitalizzazione offre alle filiere agroalimentari in ottica di internazionalizzazione; Paolo Bouquet, docente presso l’Università di Trento e rappresentante di OKKAM srl, illustrerà il funzionamento e le potenzialità della piattaforma MYFOOD.

MYFOOD: un ponte tra territorio e mercato globale

La piattaforma MYFOOD, sviluppata da OKKAM, rappresenta un’innovazione dirompente per il mondo agroalimentare. Concepita per mettere in rete produttori locali, ristoratori e territori, MYFOOD consente una tracciabilità trasparente dei prodotti, una promozione integrata delle filiere e una gestione orientata alla sostenibilità. Il suo impiego mira non solo a rafforzare le filiere esistenti, ma anche a costruire una narrazione identitaria del territorio, con importanti ricadute sul turismo enogastronomico.

Le voci dei protagonisti

Tommaso Di Matteo, Direttore di SPRINT Sicilia, afferma:

“Eventi come questi rappresentano un’opportunità concreta per internazionalizzare le eccellenze del territorio siciliano. L’obiettivo è rafforzare la brand identity dei nostri produttori e ristoratori, creando connessioni solide con i mercati esteri.”

A fargli eco, Salvatore Caltagirone, Commissario dell’Ente Parco delle Madonie:

“Si tratta di una buona pratica che mette insieme le nostre eccellenze produttive e la ristorazione madonita. Ringrazio l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e lo Sportello Sprint per aver rivolto l’attenzione al nostro territorio. La piattaforma MYFOOD, ne sono certo, sarà un potente veicolo per valorizzare il turismo e far conoscere al mondo l’identità autentica delle Madonie.”

L’incontro si preannuncia dunque come una tappa significativa per la costruzione di un ecosistema virtuoso tra innovazione, impresa e territorio, proiettando le Madonie verso una dimensione globale, senza perdere di vista la loro preziosa anima locale.