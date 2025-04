Fondazione Giglio di Cefalù: visione, impegno e futuro nel primo incontro con i responsabili sanitari

Un forte richiamo all’eccellenza, alla centralità del paziente e alla valorizzazione del capitale umano ha caratterizzato il primo incontro ufficiale tra il neo presidente della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, Victor Mario Di Maria, e i responsabili sanitari e infermieristici della struttura.

L’incontro, che si è svolto in un clima di partecipazione e condivisione, ha rappresentato un importante momento di orientamento strategico e visione prospettica. Accanto al presidente Di Maria, erano presenti il nuovo direttore sanitario, Gaetano Cimò, e il direttore amministrativo, Gianluca Galati, a sottolineare l’avvio di una fase rinnovata nella governance della Fondazione.

“Rafforzare il nostro ospedale come riferimento di eccellenza, assicurando la massima qualità assistenziale, promuovendo la formazione e sostenendo la ricerca scientifica” – ha dichiarato Di Maria, delineando le priorità del nuovo corso.

Nel suo intervento, il presidente ha espresso sincera gratitudine al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per il sostegno determinante al percorso di rinnovamento gestionale, condotto nel segno dell’efficienza, della trasparenza e della modernizzazione. Un apprezzamento che si è esteso anche per l’attenzione costante riservata alla struttura cefaludese.

“Questo ci deve essere di conforto – ha sottolineato Di Maria – ma la nostra migliore risposta deve essere un impegno ancora maggiore per qualificare ulteriormente l’eccellenza che contraddistingue il Giglio. È prioritario ridurre le liste d’attesa, rispondendo con puntualità ai bisogni di salute dei cittadini e del territorio”.

Non è mancato un sentito ringraziamento al dott. Giovanni Albano, che ha guidato la Fondazione fino a oggi e che attualmente riveste il ruolo di direttore generale, per il lavoro svolto e per aver avviato un percorso virtuoso di crescita e consolidamento.

Successivamente, il presidente Di Maria ha incontrato i coordinatori infermieristici, esprimendo profonda riconoscenza per il loro impegno quotidiano e per il ruolo cruciale svolto nella gestione del paziente. In tale contesto, ha ribadito la volontà del Consiglio di Amministrazione di mantenere una linea gestionale improntata all’ascolto attivo e al confronto costruttivo, finalizzata all’adozione di misure mirate al continuo miglioramento della qualità assistenziale.

“Essere al fianco dei professionisti, valorizzarne le competenze e costruire insieme nuove traiettorie di sviluppo rappresenta la chiave per una sanità moderna, efficace e umana” – ha concluso il presidente.

Nella foto: al centro il presidente Victor Mario Di Maria, a sinistra il direttore amministrativo Gianluca Galati, a destra il direttore sanitario Gaetano Cimò, insieme ai responsabili delle unità operative della Fondazione Giglio.