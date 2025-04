DR1 Playoff 2025: ecco l’avversaria dell’asd Basket Cefalù 1972

Divisione Regionale 1 – Playoff 2025: qualificazione diretta per le dominatrici, salta la “bella”.



I playoff della Divisione Regionale 1 stanno già raccontando una storia di netta supremazia per alcune formazioni. Le gare di andata (5 aprile) e ritorno (10 aprile) della prima giornata hanno emesso verdetti inequivocabili: quattro squadre si sono imposte in entrambe le sfide del proprio turno, rendendo superflue le eventuali gare di spareggio, previste inizialmente per oggi e domani (12-13 aprile).

Il regolamento, infatti, è chiaro: la “bella” viene disputata solo in caso di una vittoria per parte tra andata e ritorno. Non è questo il caso per Ribera Knights, Barcellona, Basket Cefalù 1972 e Virtus Trapani, tutte capaci di chiudere la serie con un secco 2-0, mostrando una superiorità tanto tecnica quanto mentale.

I risultati confermano il dominio

Ribera Knights Basketball ha imposto la sua legge sia in casa (90-61 contro Patti Basket) che in trasferta (70-60), con una doppia prova di forza che certifica la solidità del gruppo.

ha imposto la sua legge sia in casa (90-61 contro Patti Basket) che in trasferta (70-60), con una doppia prova di forza che certifica la solidità del gruppo. A.S.D. Pallacanestro Barcellona ha regolato Panormus con due prestazioni convincenti (72-59 e 87-76), mostrando una notevole capacità di gestire il ritmo e i possessi nei momenti chiave.

ha regolato Panormus con due prestazioni convincenti (72-59 e 87-76), mostrando una notevole capacità di gestire il ritmo e i possessi nei momenti chiave. Basket Cefalù 1972 ha superato Zannella Basket in un doppio derby ad alto punteggio (90-80 e 97-91), sintomo di una fase offensiva brillante e di una regia lucida.

ha superato Zannella Basket in un doppio derby ad alto punteggio (90-80 e 97-91), sintomo di una fase offensiva brillante e di una regia lucida. Virtus Trapani, infine, ha piegato Green Basket 99 due volte con margini significativi (78-62 e 80-66), confermando uno stato di forma crescente e una difesa aggressiva, capace di imbrigliare le iniziative avversarie.



Il tabellone adesso prevede Asd Basket Cefalù contro Virtus Trapani, con eventuale bella a Trapani.

Ribera affronterà il Barcellona

Virtus Trapani e Basket Cefalù, due corazzate a confronto: il grande spettacolo del basket siciliano

Quando la passione incontra il talento, il parquet si trasforma in teatro d’emozione. E in questa stagione, Virtus Trapani e Basket Cefalù 1972 hanno riscritto le regole del gioco, regalando ai tifosi una rivalità autentica, vibrante, da brividi.

Una sfida a due che accende o Play Off

La Divisione Regionale 1 ha un cuore che batte fortissimo, e porta i nomi di Virtus Trapani e Basket Cefalù 1972. Due squadre diverse nello stile, ma unite da un unico obiettivo: dominare. La Virtus con il suo gioco ordinato, muscolare e concreto. Cefalù con la sua energia scintillante e un attacco esplosivo capace di mandare in tilt qualsiasi difesa.

Entrambe sono protagoniste assolute di una stagione intensa, ricca di scontri memorabili e risultati che parlano chiaro.

Virtus Trapani: la forza dell’equilibrio

La Virtus Trapani ha costruito il suo percorso mattone dopo mattone, unendo intensità difensiva e intelligenza tattica. Dopo l’esordio vincente contro Multimedica Erice (84-79), è arrivata la roboante vittoria esterna a Barcellona (82-75) e un’altra prova di forza contro Patti (63-44).

Ma la Virtus non si è fermata: sono arrivate le affermazioni su Ribera, Zannella, Green Basket e Panormus. Un ruolino di marcia solido, che ha fatto della costanza il suo marchio di fabbrica.

Il colpo più duro? La sconfitta in casa di Cefalù (82-76) e poi, al ritorno, ancora un 70-65 che grida riscatto. Ma anche queste battute d’arresto hanno raccontato una squadra che non molla mai, che gioca fino all’ultimo possesso e che sa rialzarsi, sempre.

Basket Cefalù 1972: il ciclone offensivo

Cefalù è stata la squadra più spettacolare del girone: numeri pazzeschi, partite ad alto punteggio e una filosofia chiara – segnare tanto, divertirsi e vincere. L’avvio è stato fulminante: 81-78 a Barcellona, poi un sonoro 90-59 su Patti, un 96-67 su Green Basket e un 94-76 a Panormus.

Il vero biglietto da visita? Le due vittorie contro la Virtus, entrambe tiratissime, entrambe conquistate con sangue freddo e cinismo. E poi il 97-68 rifilato a Panormus nel ritorno, il 91-65 ancora su Patti e un eloquente 89-85 a Erice. Partite dominate con classe, ritmo e un collettivo in fiducia.

Due filosofie, un solo obiettivo

Virtus Trapani e Basket Cefalù. Da una parte il basket geometrico, preciso, difensivo. Dall’altra l’arte dell’attacco, il talento istintivo, la corsa continua. Due modi diversi di intendere il gioco, entrambi affascinanti. E quando si scontrano, lo spettacolo è garantito.

Volata per la finale tutta da scrivere

Nei playoff tutto è ancora possibile e la Virtus Trapani potrà contare su una eventuale bella in casa. La sensazione? E che queste due squadre, con i loro sogni e le loro ambizioni, abbiano ancora molto da dire.

Ribera e Barcellona permettendo …