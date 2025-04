Il Comune di Sanremo alla ricerca di un partner per il Festival. Potrebbe non essere più la Rai

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 4 marzo 2025 e determinazione dirigenziale n. 1630 del 9 aprile 2025, il Comune di Sanremo ha avviato una procedura pubblica finalizzata all’individuazione di un partner qualificato per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana, noto a livello internazionale come Festival di Sanremo.

L’avviso, pubblicato in attuazione della sentenza del TAR Liguria n. 843/2024, mira a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di emittenti televisive generaliste e qualificate, capaci di assicurare la trasmissione gratuita del Festival ad almeno l’80% della popolazione italiana e con comprovata esperienza nell’ambito di eventi musicali e culturali di rilevanza pubblica.

Festival 2026–2028: un’opportunità triennale rinnovabile

Il partenariato previsto copre le edizioni del Festival 2026, 2027 e 2028, con possibilità di proroga fino al 2030. Al partner selezionato sarà concesso l’uso esclusivo dei marchi registrati “Festival della Canzone Italiana” e “Festival di Sanremo”, nonché il diritto esclusivo di ripresa televisiva e radiofonica dell’intero evento, che dovrà essere trasmesso in diretta e in chiaro.

Oltre alla trasmissione del Festival, il partner dovrà curare l’organizzazione di eventi collaterali e potrà avvalersi di spazi pubblici comunali per fini promozionali e pubblicitari. Tra gli obblighi, figura anche la promozione della città, della sua Orchestra Sinfonica, del Casinò Municipale e del comparto floricolo locale.

Aspetti economici e criteri di selezione

La proposta dovrà prevedere un corrispettivo economico minimo annuo pari a 6.500.000 euro, oltre a una percentuale minima dell’1% sugli introiti generati. I progetti saranno valutati da una Commissione apposita secondo criteri quali: qualità artistica, capacità organizzativa, valorizzazione del territorio e ritorno economico per l’Ente.

Scadenza e modalità di presentazione

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:30 del 19 maggio 2025, corredate di progetto e schema di convenzione. La procedura si articolerà in due fasi: una selettiva e una successiva negoziale, che porterà alla definizione del rapporto contrattuale.

Un evento che è patrimonio collettivo

Dal 1951, il Festival è parte integrante del patrimonio culturale italiano, riconosciuto come evento di rilevanza sociale e di interesse pubblico. Con questa procedura, il Comune intende garantirne la continuità, l’eccellenza organizzativa e la massima diffusione, riaffermando Sanremo come capitale della musica italiana.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara.