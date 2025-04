Aragona Volley promossa in Serie C Femminile con 5 giornate di anticipo. Attesa la sua trasferta a Cefalù

La Mediterranea Serramenti Pallavolo Aragona conquista la Serie C FEmminile: una promozione meritata e anticipata.

Il 18/05/25 17:30 JINGLE KEPHA 2.0 – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA.

È ufficiale: la Mediterranea Serramenti Pallavolo Aragona festeggia con cinque giornate d’anticipo la promozione matematica in Serie C. Un traguardo straordinario, frutto di un percorso impeccabile che riporta la società aragonese in una categoria di prestigio, già conquistata nella stagione 2017/2018, anno di inizio di una storica scalata culminata con l’ingresso in Serie A nel 2021.

La promozione è arrivata al termine di una prestazione maiuscola, suggellata dalla netta vittoria per 3-0 (25-17 / 25-20 / 25-14) contro la Primula Morreale, che ha definitivamente chiuso i giochi nel girone, rendendo matematico l’accesso alla categoria superiore.

La partita della svolta

Guidate con sapienza da coach Carina Gotte, le biancoblù sono scese in campo con determinazione e lucidità. Il sestetto iniziale ha visto:

Alice Vella in cabina di regia

in cabina di regia Simona Sbarufatti opposta

opposta Francesca Cusumano e Sofia Lentini centrali

e centrali Giulia Montante ed Emma Catalano in banda

ed in banda Amel Sghayer libero

Primo set: dopo un avvio complicato (2-5), è bastato un time-out chiamato da coach Gotte per riorganizzare il gioco. Le aragonesi hanno rimontato punto su punto, portandosi avanti fino alla chiusura del parziale per 25-17. Ottimo l’ingresso di Sofia Vinciguerra, subentrata a Vella, che ha contribuito all’allungo decisivo.

Secondo set: con Vinciguerra confermata in regia e l’ingresso di Flavia Scichilone in banda, la partita si è fatta più combattuta. Dopo un’altalena di emozioni, è stato il turno di servizio di Claudia Russo, subentrata su Lentini, a fare la differenza nel finale: 25-20.

Terzo set: rientra Vella alla regia, con Montante nuovamente in campo e Alice Savitteri al centro. La Mediterranea parte in quarta (9-5), aumentando il divario fino al 25-14 conclusivo. Spazio anche per le giovani promesse Sofia Morreale, Roberta Abbate e la giovanissima Fiammetta Terrazzino, classe 2011, che hanno avuto modo di partecipare alla festa in campo.

Un trionfo costruito con passione e competenza

Le immagini del fischio finale raccontano tutto: urla di gioia, abbracci, occhi lucidi. La Mediterranea Serramenti Pallavolo Aragona è di nuovo protagonista nella pallavolo che conta. Un risultato che premia un progetto serio, portato avanti con dedizione quotidiana e visione strategica.

Un plauso speciale va al lavoro dello staff tecnico, guidato da Carina Gotte e Francesca Scollo, autentiche artefici di questa impresa: hanno saputo costruire un gruppo coeso, motivato, competitivo, in grado di affrontare e superare ogni ostacolo con carattere e spirito di squadra.

Orgoglio Aragona

Questa promozione non è solo un successo sportivo, ma un momento di grande orgoglio per tutta la comunità:

Orgoglio per una squadra che ha dimostrato determinazione e talento.

Orgoglio per un presidente e una dirigenza che non hanno mai smesso di credere in questo progetto.

Orgoglio per gli sponsor che hanno garantito fiducia e sostegno.

Orgoglio per una terra che ama profondamente la pallavolo.

Il cammino verso la Serie C è stato lungo, ma ogni sacrificio è stato ripagato. La passione, l’impegno e l’amore per questo sport hanno riportato Aragona dove merita di stare.

Intanto è attesa a Cefalù dove incontrerà una Kepha che vuole fare punti per mettere al sicuro una salvezza molto complicata.