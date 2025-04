Rilascio in mare di una tartaruga marina Caretta caretta a cura della Guardia Costiera di Porticello

Rilascio in mare di una tartaruga marina della specie Caretta caretta a cura della Guardia Costiera di Porticello nell’ambito della Giornata del Mare

In occasione della Giornata del Mare, ricorrenza annualmente promossa al fine di valorizzare e diffondere la cultura del mare quale patrimonio da tutelare, l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Porticello, sotto la direzione del T.V. (CP) Alessandro Barra, ha organizzato un’importante iniziativa di carattere educativo e ambientale, culminata nel rilascio in mare di un esemplare di tartaruga marina appartenente alla specie Caretta caretta.

La cerimonia si è svolta presso il litorale di Sant’Elia, nel territorio del Comune di Santa Flavia, alla presenza di una rappresentanza dell’Amministrazione comunale e di studenti dell’Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” di Porticello. All’evento ha partecipato anche il personale specializzato dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – Centro Regionale per il Recupero delle Tartarughe Marine (C.Re.Ta.M.), struttura di eccellenza impegnata nella salvaguardia delle specie marine in difficoltà.

Nel corso dell’iniziativa, gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire le principali competenze istituzionali della Guardia Costiera in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero, nonché le attività di recupero, riabilitazione e rilascio in mare delle tartarughe marine promosse dal C.Re.Ta.M. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei casi di ritrovamento di esemplari in difficoltà, sia in mare aperto che lungo le spiagge.

La protagonista dell’evento, una giovane tartaruga marina di circa 3,5 kg, affettuosamente ribattezzata “Rachele”, era stata rinvenuta al largo delle coste palermitane in condizioni critiche, a causa dell’ingestione di un amo da pesca. Dopo un delicato percorso di recupero clinico e riabilitazione presso il C.Re.Ta.M., l’animale è stato ritenuto idoneo alla reintroduzione nel proprio habitat naturale.

Tali iniziative rivestono un ruolo fondamentale nella promozione di una coscienza ambientale diffusa, soprattutto tra le giovani generazioni, affinché si consolidi la consapevolezza dell’importanza della tutela della biodiversità marina e del rispetto degli ecosistemi acquatici.

Dal Comunicato stampa

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Porticello,

IL COMANDANTE, T.V. (CP) Alessandro BARRA

Paolo Taormina, giornalista