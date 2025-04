La ASD Primula Monrale trionfa nella Coppa Palermo – Trofeo V. Renda: un 3-0 sulla Kepha di Cefalù che consacra una stagione impeccabile

La ASD Primula trionfa nella Coppa Palermo – Trofeo V. Renda: un 3-0 che consacra una stagione impeccabile

Terrasini, Geodetico – In una finale che ha messo in mostra autorità tecnica, solidità mentale e brillantezza tattica, la ASD Primula ha conquistato con pieno merito la Coppa Palermo – Trofeo V. Renda, imponendosi con un perentorio 3-0 (25-16/ 25-23/ 25-20) sulla Kepha 2.0. Una vittoria netta, mai in discussione, che suggella il percorso fin qui immacolato della formazione monrealese, ancora imbattuta in stagione e capace di non concedere nemmeno un set ai propri avversari nel corso dell’intera competizione.



COSI’ IN CAMPO

Farmacia Vacanti Kepha 2.0: 1 Brocato, 3 Piro, 4 Cassata, 6 Purpura, 10 Musotto, 11 Maranto, 14 Collesano (L), 15 Ilardo, 18 Papa, 21 Mannarà, 23 Battaglia (L2), 31 Ilardi, 44 Grisanti, 47 Rizzello. All: Brusca, Catalano

Asd Primula Monreale, Capitano Alex Mazzucco, Mirto Marco, Morana Mirco, Filippone Davide, Minasola Simone, Terzo Giovanni, Gargano Sergio, Bono Francesco, Tusa Matteo, Ilardo Antonio

Corradino Mattia, Matteoli Adriano, Di Giovanni Dario. All. Di Cristina Michele

LA GARA

La partita si è aperta su binari di equilibrio, ma è bastato un giro di boa nel primo set per assistere alla progressiva ascesa della Primula, che ha saputo imprimere al gioco il proprio ritmo, dominando in costruzione e gestione dei tempi. Il finale del parziale ha evidenziato una squadra lucida, organizzata, consapevole dei propri mezzi.

Nel secondo set, la formazione guidata da coach Michele Di Cristina è scesa in campo con autorità devastante, scavando subito un solco di dieci punti che sembrava chiudere anzitempo i giochi. A interrompere la corsa, l’infortunio all’ala Mirco Morana, punto di riferimento tecnico ed emotivo del gruppo. Un episodio che avrebbe potuto minare la tenuta mentale della squadra, ma che invece ha esaltato la coesione e la maturità del gruppo: la Primula ha stretto i ranghi, ha mantenuto lucidità e si è aggiudicata anche il secondo set.

Nel terzo parziale, la trama è rimasta invariata: una Primula padrona del campo, solida in ricezione, precisa in regia e incisiva in fase offensiva. La Kepha 2.0 ha tentato una reazione d’orgoglio, ma la distanza tecnica e mentale si è rivelata insormontabile. Il triplice fischio finale ha sancito una vittoria limpida, figlia di un progetto sportivo costruito con intelligenza e passione.

Le dichiarazioni del post-partita

A fine gara, un soddisfatto Michele Di Cristina ha commentato:

“Abbiamo portato a casa il primo obiettivo della stagione. Ora puntiamo alla promozione.”

Parole che trasmettono non solo la gioia per il traguardo raggiunto, ma anche la fame agonistica che anima questo gruppo.

Ancor più significativa la riflessione della presidentessa Cristina Russo, che ha sottolineato il valore dell’intero progetto societario:

“Per il secondo anno consecutivo portiamo a casa la Coppa Palermo, vinta l’anno scorso con la Prima Divisione femminile. Questo gruppo ci ha dato grandi soddisfazioni, anche perché è appena nato. È il segno di una società in crescita in tutti i settori. Il duro lavoro dei tecnici, dei dirigenti e soprattutto degli atleti sta portando la ASD Primula a raggiungere obiettivi sempre più importanti.”

Una vittoria che è molto più di un trofeo

Il successo nella Coppa Palermo – Trofeo V. Renda rappresenta ben più di una tappa stagionale: è la testimonianza tangibile della solidità tecnica e visione strategica della ASD Primula. Un trionfo che non nasce dal caso, ma da un lavoro quotidiano, metodico, costruito su competenza e passione.

Ora, con il trofeo tra le mani e un gruppo capace di affrontare e superare anche momenti difficili, l’orizzonte si chiama promozione. E la sensazione è che questa Primula, con le sue radici ben piantate e lo sguardo rivolto in alto, abbia tutte le carte in regola per fiorire ancora.