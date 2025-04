Sette Anni di Cammino con il Vescovo Giuseppe: Auguri nel Suo Anniversario di ingresso nella Diocesi di Cefalù

Sette Anni di Cammino con il Vescovo Giuseppe: Auguri nel Suo Anniversario di Ingresso in Diocesi

Nel settimo anniversario dell’ingresso nella nostra Diocesi, rivolgiamo anche noi di Cefalunews i nostri più sentiti auguri al Vescovo Giuseppe, pastore instancabile, compagno di viaggio e testimone gioioso del Vangelo.

Un messaggio a nome dell’intera Diocesi è stato inviato dal Vicario Generale, Mons. Giuseppe Licciardi.

Nel messaggio per la 61a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, Papa Francesco ha esortato la Chiesa a camminare “come pellegrini di speranza”, per portare gioia, generare vita nuova ed essere artigiani di fraternità e di pace. Questo invito, il nostro Vescovo Giuseppe lo ha fatto suo, traducendolo in una pastorale incarnata, vicina, fatta di ascolto e prossimità.

In questi anni, è stato pellegrino tra la sua gente, nella gioia e nella semplicità di un incontro da persona a persona. Ha portato l’annuncio della speranza ai giovani che, per cercare un futuro, hanno dovuto lasciare la propria terra; agli anziani, spesso dimenticati, che sono memoria viva e radici preziose delle nostre comunità; agli ultimi e ai semplici, che sono i prediletti del Vangelo e custodi silenziosi di una fede autentica.

Il Vescovo Giuseppe non ha mancato di richiamare la politica alla responsabilità di generare vita buona, sollecitando un cammino sinodale che superi i personalismi e costruisca insieme il bene comune. Ha incoraggiato tutti noi a diventare “atleti di Dio”, capaci di sfidare la rassegnazione, vincere la paura e seminare speranza, anche nella terra ferita dal dolore e dallo smarrimento.

Ha acceso nelle nostre comunità il desiderio di prenderci cura del Creato, restituendo bellezza a ciò che è stato distrutto, piantando semi di futuro, con la fiducia che anche nella fatica possa germogliare una vita più forte e luminosa.

È stato compagno di strada per i suoi sacerdoti, ravvivando la vocazione di ciascuno: artigiani di fraternità e di pace, agricoltori pazienti, pastori generosi e pescatori coraggiosi. Con il Sinodo diocesano, ha spinto la Chiesa di Cefalù a uscire dalle sicurezze del passato, dal “si è sempre fatto così”, per aprirsi alla Parola di Dio con parresia e a camminare insieme, nella certezza che è nella sinodalità che si manifesta l’azione dello Spirito e la presenza del Cristo risorto.

Per tutto questo, e per molto altro che solo il cuore sa custodire, diciamo con gratitudine: Auguri, Eccellenza, e grazie di vero cuore.