Rinviato il “Cefalù Cinema Heart Day”: nuova data il 28 aprile

Il Festival del Cinema di Cefalù comunica che a causa della triste notizia della morte di Papa Francesco, il “Cefalù Cinema Heart Day” del Festival del Cinema di Cefalù, previsto inizialmente per il 22 aprile, è stato rinviato a giovedì 28 aprile. La decisione è stata presa in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Pontefice, che ha segnato un momento significativo per milioni di persone in tutto il mondo.

Restano invariate le varie iniziative annunciate in precedenza.