Nel giorno dell’Earth Day una riflessione sull’Enciclica Laudato Si’

L’enciclica Laudato Si’, pubblicata da Papa Francesco il 24 maggio 2015, è un documento fondamentale della dottrina sociale della Chiesa dedicato alla cura della casa comune, ovvero del pianeta Terra. L’enciclica prende il nome dal Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi (“Laudato si’, mi’ Signore…”).

«Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba».

Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.

Punti fondamentali della Laudato Si’

Crisi ecologica e responsabilità umana

Papa Francesco denuncia il degrado ambientale e climatico, sottolineando le responsabilità dell’uomo. I cambiamenti climatici, l’inquinamento, la perdita di biodiversità e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali sono i frutti di uno stile di vita consumistico e di un modello economico che mette al centro il profitto. Critica al paradigma tecnocratico

Viene criticato l’eccessivo affidamento alla tecnologia come soluzione a ogni problema. Papa Francesco afferma che il progresso tecnologico non è neutrale e va sempre orientato al bene comune. Legame tra crisi ambientale e crisi sociale

I poveri sono i più colpiti dalla crisi ambientale, pur essendo i meno responsabili. Esiste un forte legame tra giustizia sociale ed ecologia: non si può salvaguardare l’ambiente senza preoccuparsi degli esseri umani. Necessità di un cambiamento dei modelli di sviluppo

L’enciclica invita a ripensare i modelli economici attuali e propone uno sviluppo sostenibile e solidale. La crescita economica deve essere compatibile con la dignità umana e il rispetto del creato. Educazione ecologica e spiritualità

Viene sottolineata l’importanza dell’educazione alla responsabilità ecologica, della conversione ecologica personale e collettiva, e di una spiritualità che sappia vedere Dio in tutte le creature.



Papa Francesco ha donato al mondo un documento straordinario: l’enciclica Laudato Si’, un testo che va ben oltre i confini della Chiesa cattolica, parlando con forza e chiarezza a ogni persona che abita questo pianeta. In un’epoca segnata da crisi ambientali, sociali ed economiche intrecciate, l’enciclica si presenta come un appello urgente alla responsabilità condivisa, alla conversione ecologica e alla riscoperta di un rapporto armonioso con la Terra, la nostra casa comune.Il titolo stesso, Laudato Si’, richiama il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, un inno alla bellezza del creato e alla fratellanza universale che lega tutti gli esseri viventi.



È proprio da questa visione spirituale e poetica che nasce l’invito del Papa a “sentire” il grido della Terra e quello dei poveri, due voci che oggi si fondono in un’unica richiesta di giustizia e attenzione.La forza dell’enciclica risiede nella sua capacità di unire la scienza, l’etica e la spiritualità. Papa Francesco riconosce l’autorità del sapere scientifico, ma ne coglie anche i limiti se disgiunto da una visione integrale dell’uomo. L’ambiente, infatti, non può essere difeso senza mettere al centro la dignità della persona, la solidarietà tra le generazioni, e la responsabilità verso i più vulnerabili.In un mondo spesso frammentato, Laudato Si’ ci ricorda che tutto è connesso: il degrado ambientale non è separabile dall’ingiustizia sociale, dalla povertà, dalla cultura dello scarto.



Cambiare rotta non significa solo adottare tecnologie più “verdi” o leggi più severe: significa cambiare mentalità, riscoprire la sobrietà, il rispetto, la meraviglia per la vita.Questa enciclica non è un testo da leggere una sola volta, ma da meditare, discutere, mettere in pratica. È un dono per credenti e non credenti, un invito a una nuova alleanza tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e l’uomo.Nel tempo presente, in cui i segni della crisi ecologica sono sempre più evidenti, Laudato Si’ resta una bussola preziosa per orientare le nostre scelte, personali e collettive. Sta a noi ascoltarla. Sta a noi agire. Sta a noi, tutti, prenderci cura della casa comune.

L’ecologia integrale è il cuore dell’enciclica, il concetto più innovativo e centrale. Papa Francesco la propone come nuovo paradigma di giustizia che considera la relazione tra uomo e ambiente, e che connette tutte le dimensioni della crisi contemporanea.

Aspetti chiave dell’ecologia integrale:

Interconnessione di tutto il creato

Nulla è indipendente: ambiente, società, economia, cultura e spiritualità sono profondamente interconnessi. Le crisi ecologiche non si possono affrontare separatamente dalle crisi umane e sociali. Ecologia ambientale, economica e sociale

L’ecologia non è solo ambientale. Riguarda anche l’economia (uso delle risorse, modelli produttivi) e la società (giustizia, equità, accesso ai beni fondamentali). Ecologia culturale

Il rispetto per l’ambiente deve includere anche il rispetto per le culture locali, le tradizioni, le identità. La globalizzazione non deve cancellare la ricchezza delle differenze. Ecologia della vita quotidiana

Papa Francesco invita a riflettere sul modo in cui si vive, si abita, ci si muove. La qualità della vita urbana, la giustizia nei trasporti, il decoro delle abitazioni fanno parte della visione ecologica integrata. Il principio del bene comune

L’ecologia integrale si fonda sul bene comune: il pianeta appartiene a tutti e deve essere lasciato vivibile alle future generazioni. L’etica ecologica è, dunque, un’etica intergenerazionale. Giustizia intergenerazionale

Un tratto distintivo è il richiamo alla responsabilità verso le future generazioni. Il mondo che oggi stiamo distruggendo è quello che lasceremo ai nostri figli.

Ecco un glossario dei concetti chiave dell’enciclica Laudato Si’, utile per orientarsi tra i temi fondamentali legati all’Ambiente trattati da Papa Francesco:

Glossario della Laudato Si’