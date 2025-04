Premio speciale Earth Day per lo Sport del Festival del Cinema di Cefalù: al Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Premio speciale Earth Day per lo Sport: al Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Aprile 27, 2025 di Redazione

In occasione dell’Earth Day il Festival del Cinema di Cefalù ha attribuito il Premio a You Energy Volley SSD RL, meglio conosciuta come Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Ecco la motivazione: “Per il suo straordinario impegno nel coniugare sport, ambiente e responsabilità sociale, dimostrando come un’organizzazione sportiva possa giocare un ruolo fondamentale nella promozione della sostenibilità e nella tutela del nostro pianeta”.

Ecco l’intervista a Isabella Cocciola, amministratore delegato che ha ideato il tutto





Fondata nel 2018, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è rapidamente affermata come una delle principali realtà della pallavolo italiana, non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per la sua visione lungimirante e il suo impegno concreto nella protezione dell’ambiente. La società è stata la prima squadra di pallavolo italiana certificata CO₂ Free da Bureau Veritas, un traguardo che rappresenta un segno tangibile della sua dedizione a ridurre l’impatto ecologico delle proprie attività.

Tra le principali iniziative adottate dalla società per ridurre le proprie emissioni, spiccano l’uso di energie rinnovabili, la compensazione delle emissioni di CO₂ attraverso crediti di carbonio, l’impiego di auto elettriche per i trasporti e l’introduzione di biglietti digitali e materiali riciclabili. Questi interventi sono solo alcuni dei molteplici esempi che dimostrano l’approccio concreto ed efficace dell’organizzazione nella lotta ai cambiamenti climatici, cercando sempre di migliorare e ridurre il proprio impatto ambientale.

Un aspetto altrettanto significativo è l’impegno della società verso la comunità. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha realizzato iniziative di grande valore sociale, come la piantumazione di 1.000 alberi al Parco Montecucco, e ha instaurato partnership con realtà locali come Coldiretti Campagna Amica, promuovendo la sana alimentazione a km zero all’interno del PalabancaSport. Oltre alla promozione di uno stile di vita sostenibile, la società è attivamente coinvolta in progetti educativi, come Schiaccia la Noia e #ACE, che mirano a sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità e del benessere.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al calcolo e alla compensazione della Carbon Footprint, con un impegno costante nella riduzione delle emissioni. Nel corso dell’ultima stagione, la società ha registrato 495 tonnellate di CO₂eq, lavorando per migliorare ulteriormente questi numeri attraverso strategie di mobilità sostenibile, maggiore sensibilizzazione interna ed estensione della raccolta differenziata.

Per tutte queste ragioni, il Festival del Cinema di Cefalù riconosce Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza come esempio di eccellenza e responsabilità, premiandola con il Premio Mediterraneo Ambiente, quale simbolo di un impegno continuo per la tutela del nostro ambiente e per il miglioramento della comunità.