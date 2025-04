La Polisportiva Lascari Cefalù saluta il campionato di Eccellenza con una vittoria. Già da tempo retrocessa, la squadra ha combattuto fino alla fine. Ed ora è tempo di bilanci.

Intanto questo il commento al Campionato pubblicato sulla pagina ufficiale

“Finisce ieri, il campionato di Eccellenza per il Lascari-Cefalu battendo l’Unitas Sciacca 3-1.

E’ stata una grande emozione partecipare alla serie A siciliana, con squadroni dalla storia infinita quali il Gela, il Marsala, la Folgore di Castelvetrano e lo stesso Sciacca ed altre squadre attrezzatissime quali il Misilmeri, Il San Giorgio Piana, l’Accademia Trapani ed, in ultimo, l’Atletic Club Palermo, che ha conquistato la serie D.

Ringraziamo il Sindaco di Lascari dr. Schittino, i presidenti Michele Polizzotto e Lino Barreca, Daniela Pellerito, il Direttore Rolando Fiduccia, Giovanni Fazio, il segretario Filippo Serio, tutti i dirigenti Manuela Fatta, Antonio Esposito, Saro Mileo, Rosario Polizzotto, Pietro Cimino, Nino Inguaggiato, Peppe Fiduccia e l’avv. Nicchi.

Un grazie a Carmelo Schittino e Giuseppe Minutella.

Grazie al preparatore atletico dr. Marco Gugliuzza, al preparatore dei portieri Roberto Ferreri e all’allenatore in seconda Antonio Emanuele.

Un grazie di cuore ai mister Vigneri e Boncore ai quali va tutta la nostra stima e affetto.

Un grazie ai mister del settore giovanile, Carlo Cosenza, Glorioso Giuseppe, Corradino Giovanni e Roberto Ferreri

Un grazie di vero cuore a tutti i ragazzi, ai quali siamo legati da un profondo affetto e da sentimenti di grande stima.

Non finiremo mai di ringraziarli, anche quelli che non sono più con noi, dai più piccoli ai più grandi, per la serietà dimostrata e per l’attaccamento palesato, nonostante le difficoltà, e tutte le loro splendide famiglie che sono state sempre vicine a loro ed alla società.

In ultimo, e non per questione di importanza, un grazie di cuore a tutti I nostri sponsor ai quali va tutta la nostra sincera gratitudine.

Un abbraccio ai nostri tifosi.

Ad maiora.

Forza giallorossi sempre”.



Queste tutte le gare della giornata

Athletic Club Palermo 1-1 Partinicaudace

L’Athletic, già sicuro del primo posto e della promozione diretta, pareggia senza spingere troppo. Il Partinicaudace conquista un punto che però non basta: chiude penultimo e dovrà giocarsi la salvezza ai playout.

Casteldaccia 1-0 Oratorio S. Ciro E Giorgio

Vittoria pesantissima per il Casteldaccia, che blinda la miglior posizione possibile in zona playout (33 punti). L’Oratorio, invece, sconfitto, resta terzultimo e dovrà anch’esso passare dai playout.

Castellammare Calcio 94 1-1 Città Di San Vito Lo Capo

Un pari che serve poco a entrambe. Castellammare e San Vito Lo Capo si salvano direttamente, chiudendo rispettivamente a 36 e 35 punti, sopra la linea dei playout.

Città Di Gela 7-0 Marsala 1912

Goleada spettacolare del Gela! Distrutto il Marsala e secondo posto confermato. Ora i playoff aspettano i biancazzurri, unici qualificati del girone. Il Marsala, nonostante la pesante sconfitta, si salva senza rischi (40 punti).

Don Carlo Lauri Misilmeri 1-2 Folgore Calcio Castelvetrano

Colpo esterno della Folgore, che chiude bene il campionato (37 punti e salvezza tranquilla). Misilmeri già sicuro del suo quinto posto, si limita al minimo sforzo.

Lascari – Cefalù 3-1 Unitas Sciacca Calcio

Vittoria d’orgoglio per il Lascari-Cefalù, che però retrocede matematicamente (20 punti). L’Unitas Sciacca, già certo del terzo posto, perde senza conseguenze.

Questo il bilancio della Polisportiva Lascari Cefalù

5 Vittorie, 5 pareggi e 20 sconfitte. 25 reti realizzate e 65 subite.

Parmonval 1-3 Supergiovane Castelbuono

Grande vittoria della Supergiovane Castelbuono, che si garantisce i playout. Il Parmonval, ormai salvo con i suoi 38 punti, chiude male ma senza drammi.

San Giorgio Piana 2-1 Accademia Trapani

San Giorgio Piana si prende il quarto posto definitivo, battendo l’Accademia Trapani. Entrambe erano già tranquille nella parte medio-alta della classifica.

Situazione finale:

Retrocesso:

Lascari – Cefalù (20 pt)



