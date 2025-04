Dal Festival del Cinema di Cefalù il grazie alle organizzazioni dell’Earth Day

Il Festival del Cinema di Cefalù, in occasione dell’Earth Day, ogni anno attribuisce un premio speciale al film in concorso che tratta temi legati alla salvaguardia del Creato. Un premio che sarà assegnato domani. i dettagli nelle prossime news.

Qui il ringraziamento degli organizzatori del Festival alle associazioni Earth Day International.

“Con grande gratitudine e piacere – scrivono – , desideriamo ringraziarvi sinceramente per il continuo sostegno che ci avete offerto anche quest’anno. Siamo onorati di essere stati inclusi nella vostra prestigiosa mappa internazionale degli eventi in occasione della Giornata della Terra, un segno tangibile del vostro impegno a sensibilizzare il mondo sulla sostenibilità e la protezione dell’ambiente.

L’inserimento del nostro Festival del Cinema di Cefalù nella mappa di Earth Day International è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. In un periodo in cui è più che mai necessario alzare la voce in difesa del nostro pianeta, il nostro Festival si impegna con determinazione a promuovere un messaggio forte e chiaro, lanciando la sfida di diventare un evento a zero emissioni di CO2. Vogliamo, infatti, essere protagonisti di un cambiamento positivo che parta dalla cultura e arrivi ad influenzare ogni aspetto della nostra società, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente”.

GRAZIE A EARTH DAY ITALIA PE RIL APTROCINIO DEL LOGO

Inoltre, ci fa molto piacere che Earth Day Italia ci abbia concesso il patrocinio del suo logo, un riconoscimento che per noi rappresenta un forte segno di affetto e di condivisione dei valori che animano il nostro Festival.

Siamo certi che, grazie alla vostra collaborazione, questo evento contribuirà a sensibilizzare sempre più persone sull’importanza di proteggere l’ambiente, per un futuro che sia sostenibile e rispettoso delle risorse naturali che ci circondano.

Concludiamo esprimendo il nostro più sentito ringraziamento per il vostro sostegno e per la fiducia che avete riposto nel nostro lavoro. Non vediamo l’ora di continuare a camminare insieme in questa straordinaria avventura di consapevolezza e cambiamento.