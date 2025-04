La Kepha Volley di Cefalù battuta in casa. Domani in campo le dirette concorrenti per la salvezza

La Kepha Volley di Cefalù subisce una pesantissima sconfitta in casa con la Pomaralva. E adesso si dovono guardar ei risultati delle dirette concorrenti per la salvezza. Intanto rinviata a data da destinarsi ASD PRIMULA – A.C.D.S. CAPACENSE. La s quadra di Monreale si unisce al Lutto cittadino per i gravissimi fatti di cronaca che hanno sconvolto al Città.

Queste le partite giocate

Gara 3128 | VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – G.S. PALLAVOLO 2000 A.S.D.: 0-3

Parziali: 14-25, 22-25, 20-25

G.S. Pallavolo 2000 domina il primo set (14-25) senza grosse difficoltà, approfittando delle numerose imprecisioni delle padrone di casa. Nel secondo e terzo set il Volley Land prova a reagire, lottando punto a punto (22-25 e 20-25), ma cede nei finali di set. Vittoria piena per la Pallavolo 2000, che si allontana dalla zona più bassa della classifica, mentre Volley Land resta penultima.

Gara 3129 | JINGLE KEPHA 2.0 – POMARALVA: 0-3

Parziali: 15-25, 14-25, 15-25

Vittoria senza storia per Pomaralva, che archivia la pratica Jingle Kepha con tre set netti. Kepha resta sempre indietro nei punteggi, incapace di costruire break positivi. Pomaralva, già promossa in C, gioca con scioltezza e dimostra grande superiorità tecnica in tutti i fondamentali.

Kepha: 1 Cirincione, 3 Palumbo, 5 Collerà, 6 Bianca, 9 Di Cristina, 11 Failla, 12 Tosi, 14 Gerone, 15 Guercio (L), 18 Barranco, 27 Lupo, 99 Ranzino. All. Marco Sabatino

Pomaralava: 3 Alioto, 5 Aruta, 8 De Giorgi, 9 Cangemi, 12 La Rosa, 13 Savoca, 18 De Luca, 26 Senapa, 33 Pedalino, 37 Randazzo, 38 Sansone, 42 Termini, 88 Capra, 90 Ribaudo. All. Luis Alvarez, 2All. Danilo Di Blasi

Arbitro: Aurora Macaluso.

Gara 3130 | US VOLLEY BAGHERIA – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA: 1-3

Parziali: 22-25, 15-25, 25-22, 13-25

Match più combattuto del previsto. Aragona vince un primo set equilibrato (22-25) e domina il secondo (15-25). Bagheria trova orgoglio e qualità nel terzo parziale, imponendosi 25-22, ma nel quarto set Aragona torna in cattedra, chiudendo con un netto 13-25. Mediterranea conferma così la sua leadership assoluta nel girone.

PARTITE DA GIOCARE

Gara 3126 | 30/04/25 ore 20:45 | PALERMO MONDELLO VOLLEY – COM.FER. PALERMO

Partita importantissima per Com.Fer. Palermo, che si gioca le ultime speranze salvezza: una vittoria significherebbe superare Volley Land e salvarsi dalla retrocessione diretta.

Gara 3127 | 30/04/25 ore 19:30 | APD CEGAP – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO

Sfida per migliorare il piazzamento finale a metà classifica. Cegap cerca punti per chiudere con serenità la stagione.

Gara 3131 | (da recuperare) | ASD PRIMULA – A.C.D.S. CAPACENSE

Capacense, già certa della promozione, affronta Primula che punta a migliorare la propria posizione in chiave futura.

SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Promosse in Serie C:

Mediterranea Serramenti Aragona (59 pt)

Pomaralva (50 pt)

A.C.D.S. Capacense (48 pt)