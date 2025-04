L’Asd Basket Cefalù 1972 attende in casa la Virtus Trapani per a gara 2 dei Play Off

Tutto pronto per la Gara 2 delle Semifinali Playoff DR1 tra Basket Cefalù e Virtus Trapani:

Dopo la convincente vittoria in Gara 1 (72-58), la Virtus Trapani si presenta a Cefalù con l’obiettivo di chiudere i conti e volare in finale. Una prestazione di grande solidità, guidata dal trascinatore Francesco Genovese con 26 punti e supportato da Svoboda (15) e Gentile (12), ha permesso ai trapanesi di imporsi con autorità.

DR1 – Semifinali Playoff | Gara 2

Palazzetto di Cefalù

Mercoledì 30 aprile ore 19.00

Basket Cefalù vs REMAX HUB IMMOBILIARE Virtus Trapani

Serie: 1-0 per la Virtus Trapani



I migliori in Gara 1 per al Virtus:

Francesco Genovese : 26 punti in 36 minuti, assoluto MVP della serata.

: 26 punti in 36 minuti, assoluto MVP della serata. Ariel Jorge Svoboda : 15 punti e presenza costante in entrambe le metà campo.

: 15 punti e presenza costante in entrambe le metà campo. Giorgio Gentile : 12 punti, fondamentali nei momenti chiave.

: 12 punti, fondamentali nei momenti chiave. Antonio Pace e Lorenzo Genovese: contributi importanti con 7 e 6 punti rispettivamente.

La Virtus ha saputo gestire i tentativi di rimonta dei padroni di casa, soprattutto nel terzo quarto, mostrando grande maturità. Ora però li attende un ambiente caldo e un Basket Cefalù che giocherà decuso per allungare la serie.

Appuntamento a mercoledì 30 aprile ore 19.00 al PalaTricoli, dove si deciderà se la Virtus staccherà il pass o se la serie tornerà a Trapani per una combattutissima Gara 3.