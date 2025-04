Musica, emozioni e ricordi: il cuore dei nonni in scena con i bambini a Cefalù

L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo di Cefalù, in collaborazione con l’Ensemble “Rim…bambini” e il Piccolo Coro di Cefalù, presenta sabato 3 maggio 2025, alle ore 18:00, presso il Teatro Comunale Salvatore Cicero, un evento unico dedicato ai più piccoli — e non solo.

Sotto la direzione attenta e appassionata di Maria Karydi, prende vita un progetto musicale che intreccia generazioni, memorie e affetti. Sul palco, i protagonisti saranno bambini straordinari accompagnati da musicisti adulti, in un viaggio musicale tra vecchie filastrocche, canzoni e racconti, impreziosito dalla presenza speciale di nonni che suonano e cantano con il cuore.

A condurre la serata e prestare la propria voce saranno Cinzia Matassa e Franco Restivo, artisti capaci di coinvolgere grandi e piccoli con la loro sensibilità.

Ad accompagnare musicalmente il coro:

Leandro Parlavecchio al basso elettrico

al basso elettrico Teresa Macaione alla tastiera

alla tastiera Grazia Foresta al violino

al violino Ruggero Novi alla chitarra

alla chitarra David Chisesi alle percussioni

alle percussioni Enzo Terrasi al pianoforte

L’ingresso è libero, ma riservato agli adulti accompagnati da bambini, in un gesto simbolico che ribadisce il vero spirito dell’evento: la centralità dell’infanzia, della condivisione e del legame affettuoso tra le generazioni.

Un appuntamento da non perdere, dove la musica diventa ponte d’amore tra passato e futuro.