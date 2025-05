Due strade di Cefalù a due eroiche donne di Cefalù

Nella mattinata di domenica prossima, 11 maggio 20225, Cefalù farà memoria di una donna sensibile e coraggiosa: alle 11, infatti, è prevista l’intitolazione del passaggio pedonale tra Via Antonello da Messina e Via Juvara a Concetta Giardina, insegnante e sorella del dr. Giuseppe Giardina, Sindaco di Cefalù per circa 20 anni dalla fine della II Guerra Mondiale. Concetta Giardina, guidata da nobili ideali cattolici e democratici, si oppose fermamente alle azioni fasciste di condizionamento e manipolazione degli alunni della Scuola Elementare, dove insegnava, arrivando a criticare apertamente un funzionario fascista per la propaganda nelle scuole e a rifiutare la tessera fascista; perciò, proprio 100 anni fa, nel Maggio 1925, fu privata del posto di lavoro.

Il tributo della Città di Cefalù alla straordinaria famiglia del dr. Giardina si completerà sabato 14 Giugno, alle 11, con l’intitolazione alla moglie, Malvina Millman, ginecologa ebrea d’origine rumena, donna esemplare nell’opporsi al fascismo e nella coraggiosa protezione di tanti ebrei perseguitati, dell’attuale Cortile T, traversa di Via Falcone e Borsellino.