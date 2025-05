Gratteri celebra la bellezza del patrimonio sacro con “Chiese Aperte”

Nel cuore del Giubileo 2025, all’insegna della conoscenza, della bellezza e della speranza, la sede Archeoclub d’Italia di Gratteri partecipa con entusiasmo alla manifestazione nazionale “Chiese Aperte”, evento promosso su scala nazionale dall’Archeoclub d’Italia.

Una giornata all’insegna della scoperta e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio, in cui la Chiesa Matrice Vecchia di Gratteri aprirà le proprie porte per accogliere cittadini, visitatori e appassionati di storia.

Programma della giornata:

Gratteri – Domenica 11 Maggio 2025

Ore 10:30 – 12:30

Apertura della Chiesa ai visitatori, per un’immersione tra architetture sacre e suggestioni secolari.

Apertura della Chiesa ai visitatori, per un’immersione tra architetture sacre e suggestioni secolari. Ore 16:00

Riapertura della Chiesa per il pubblico pomeridiano.

Riapertura della Chiesa per il pubblico pomeridiano. Ore 16:30

Conferenza : “I Ventimiglia: dall’assedio della Roccella alla baronia di Gratteri”

A cura del Prof. Rosario Termotto , storico di riconosciuto prestigio.

A seguire, interventi e letture a cura del Dott. Gaetano Comiati , che offriranno ulteriori spunti di riflessione sul ruolo dei Ventimiglia nel tessuto storico e feudale della Sicilia medievale.

: “I Ventimiglia: dall’assedio della Roccella alla baronia di Gratteri” A cura del , storico di riconosciuto prestigio. A seguire, interventi e letture a cura del , che offriranno ulteriori spunti di riflessione sul ruolo dei Ventimiglia nel tessuto storico e feudale della Sicilia medievale. Ore 18:30

Chiusura della manifestazione.

In un tempo che chiede nuove visioni e ritrovate radici, “Chiese Aperte” diventa l’occasione per rinsaldare il legame tra passato e presente, tra fede e cultura. È un invito a guardare oltre le mura di pietra per riscoprire il senso profondo della nostra eredità storica.

Il Presidente, Dott. Vincenzo Raitano, vi invita tutti a partecipare.