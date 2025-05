Pollina rilancia il centro storico: immobili a 1 euro per case popolari

Il Comune di Pollina ha lanciato un’iniziativa ambiziosa per il recupero e la valorizzazione del centro storico del paese, offrendo la possibilità ai proprietari di immobili in stato di abbandono o degrado di venderli a soli 1 euro. L’obiettivo è trasformare questi edifici in accoglienti case popolari, con l’intento di riqualificare l’area e rispondere a una crescente domanda di alloggi a basso costo. La proposta si rivolge a chiunque possieda un immobile nel centro storico, a condizione che sia regolare dal punto di vista catastale e con una titolarità chiara. Questa iniziativa si inserisce in un piano di sviluppo che potrebbe segnare un nuovo capitolo per Pollina, rilanciando la vita e l’economia locale.

Un’opportunità unica per il centro storico

Il piano del Comune di Pollina è una risposta alle sfide di molte piccole realtà italiane, dove il patrimonio immobiliare è spesso abbandonato e in degrado. Il Comune ha deciso di acquistare immobili in queste condizioni a un prezzo simbolico di 1 euro, per poi riqualificarli e destinarli a case popolari. In questo modo, si vuole dare nuova vita al centro storico, che rappresenta il cuore di Pollina, ma che negli ultimi anni ha visto un progressivo spopolamento e un degrado delle strutture. L’iniziativa è parte di un più ampio progetto di rivitalizzazione che mira a creare nuove opportunità abitative per le famiglie a basso reddito.

Chi può partecipare e quali sono i requisiti

Per aderire all’iniziativa, i proprietari di immobili devono soddisfare alcuni requisiti specifici. Gli edifici devono trovarsi nel centro storico di Pollina, essere regolari dal punto di vista catastale e avere una titolarità chiara. Inoltre, la proposta si rivolge esclusivamente a chi ha la volontà di cedere la proprietà in cambio del prezzo simbolico di 1 euro, e non a chi desidera venderla per altri scopi. Il Comune ha reso disponibile un avviso pubblico, che fornisce tutte le informazioni necessarie, tra cui la documentazione da presentare e le modalità di invio delle richieste. La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata al 20 maggio 2025.

Come si svolgerà il processo di recupero

Una volta acquisiti gli immobili, il Comune avvierà un progetto di recupero che prevede il restauro delle strutture e la loro trasformazione in alloggi popolari. Il piano di recupero è stato progettato per rispettare il valore storico e architettonico degli edifici, garantendo al contempo il comfort e la sicurezza per i futuri abitanti. Inoltre, il progetto si prefigge di creare un mix di abitazioni sociali, per contribuire a rivitalizzare la comunità locale e attrarre nuovi residenti. Le case popolari, infatti, risponderanno a una crescente domanda di abitazioni a prezzi accessibili, un tema particolarmente sentito in molte aree siciliane.

Un’iniziativa che guarda al futuro

Questa iniziativa segna una tappa importante nel percorso di sviluppo di Pollina, un comune che ha visto negli ultimi anni un lento ma costante declino della popolazione e la perdita di vitalità del suo centro storico. Il recupero degli immobili non solo contribuirà a risolvere parte del problema abitativo, ma rappresenterà anche una spinta per l’economia locale, creando opportunità di lavoro e nuovi spazi per il commercio e i servizi. Inoltre, la riqualificazione del centro storico potrebbe avere un impatto positivo sul turismo, attrarre nuovi visitatori e stimolare il settore. Tuttavia, il successo dell’iniziativa dipenderà dalla partecipazione dei proprietari degli immobili e dalla capacità del Comune di gestire adeguatamente il recupero delle strutture.

Il piano di recupero e valorizzazione del centro storico di Pollina rappresenta una grande opportunità per il paese e per i suoi abitanti. Con l’offerta di acquistare immobili a 1 euro, il Comune sta lanciando un messaggio di speranza e di rinascita, puntando a trasformare il degrado in una risorsa. Se l’iniziativa avrà successo, Pollina potrebbe diventare un esempio di come un piccolo comune possa rispondere alle sfide del tempo con creatività e determinazione, dando nuova vita non solo agli edifici, ma anche alla comunità. I prossimi mesi saranno decisivi per capire quanto gli abitanti risponderanno a questa chiamata e come il progetto potrà svilupparsi nel tempo.