Giornata formativa per le Forze di Polizia a Cefalù: iniziativa per la sicurezza del territorio

Oggi 8 maggio 2025, l’Associazione UPLI (Unione Polizia Locale Italiana) organizza a Cefalù una giornata formativa dedicata a tutte le forze di polizia, con l’obiettivo di aggiornare e potenziare le competenze degli operatori di Polizia Municipale. L’evento, che si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “J. Del Duca – D. Bianca Amato” di Via Pietragrossa, sarà una preziosa occasione per approfondire temi cruciali per la sicurezza e il benessere della comunità.

Il convegno avrà inizio alle ore 9:00 e si concluderà alle ore 17:00, con un programma ricco di interventi e discussioni. L’obiettivo principale dell’incontro è formare il personale delle forze di polizia sulla tematica della videosorveglianza e delle normative del Codice della Strada (C.d.S.), con particolare focus sulle recenti modifiche introdotte dalla Legge n. 177/2024. Questi argomenti sono di estrema rilevanza per garantire una gestione sempre più efficace e sicura delle risorse tecnologiche e delle norme che regolano la circolazione stradale.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti e relatori qualificati che affronteranno, con competenza e autorevolezza, le principali problematiche legate alla sicurezza territoriale, alle innovazioni legislative e agli strumenti operativi moderni a disposizione delle forze dell’ordine. Oltre ai rappresentanti dell’UPLI, interverranno membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, portando un contributo giuridico fondamentale al convegno.

Non mancheranno le autorità civili e militari, che, insieme ai rappresentanti delle forze di polizia locali e provinciali, sottolineeranno l’importanza di un evento che mira a rafforzare la collaborazione tra le diverse istituzioni e a sensibilizzare sulla necessità di una costante aggiornamento professionale. La formazione continua è infatti una leva fondamentale per assicurare la sicurezza del territorio e la protezione dei cittadini.

In un contesto in cui la sicurezza urbana è sempre più legata a tecnologie avanzate e a leggi in continuo aggiornamento, eventi come quello di Cefalù rappresentano un’opportunità unica per migliorare le competenze degli operatori e per discutere insieme le sfide e le opportunità che la polizia locale deve affrontare quotidianamente.