Torna il Premio Messineo: un concorso per cantautori al Teatro Comunale di Cefalù

Domenica 1° giugno, il Teatro Comunale di Cefalù ospiterà la seconda edizione del Premio Messineo, un concorso dedicato ai cantautori emergenti. L’evento rappresenta un’importante occasione per artisti di talento di far ascoltare le proprie composizioni e di essere premiati per la loro creatività e originalità.

Il concorso è aperto a tutti i cantautori che desiderano partecipare. Per iscriversi, basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 3472975402, fornendo le proprie generalità. Inoltre, entro il 15 maggio, ogni partecipante dovrà inviare il testo della propria canzone all’indirizzo email [email protected], per completare la registrazione al concorso.

Il Premio Messineo offrirà al vincitore un premio in denaro di 500 euro, ma soprattutto un’importante visibilità artistica. Questa è una straordinaria opportunità per chi desidera farsi conoscere nel panorama musicale e per chi ha una passione per la musica e la composizione.