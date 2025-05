Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco sbarca in Sicilia per la 109^ Targa Florio

La leggenda torna a vivere sulle strade delle Madonie. La 109ª edizione della Targa Florio, in programma dal 9 al 10 maggio 2025, è pronta a infiammare gli appassionati del rally con un percorso affascinante e tecnico che si snoda tra il capoluogo siciliano e l’entroterra madonita. Inserita nel calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la corsa mantiene vivo lo spirito della competizione più antica del mondo.

L’itinerario 2025 si articola in due giornate di gara, per un totale di 12 Prove Speciali e una distanza complessiva di 777,75 km, di cui 109,95 km cronometrati, equivalenti al 14,14% del percorso totale.



Oggi, 08 maggio, dalle dalle ore 12:30 alle ore 17:30 Shake Down – Test con Vetture da Gara

dalle ore 12:30 alle ore 15:00 per i piloti Prioritari e iscritti al CIAR, dalle ore 15:01 alle ore 17:30 esclusivamente per i Piloti rimanenti.

S.P. 89 di Poggio San Francesco dal km. 3+15 al km. 5+50

Venerdì 9 maggio 2025 – 1ª Giornata

La prima giornata scatterà venerdì mattina alle ore 08:00 dal Campus Universitario di Palermo (UNIPA). Dopo un breve trasferimento, gli equipaggi affronteranno le prime quattro prove speciali della giornata:

SS1 – TARGA 1 (8,75 km) alle ore 09:33

(8,75 km) alle ore SS2 – Campofelice – Collesano “La Montedoro” 1 (12,50 km) alle ore 10:27

(12,50 km) alle ore SS3 – Scillato 1 (13,15 km) alle ore 11:01

(13,15 km) alle ore SS4 – La Generosa 1 (2,25 km) alle ore 11:23

Dopo una breve sosta a Calcarelli, i concorrenti faranno ritorno a Palermo per un regroup alle 13:35 e un’ora di riordino presso il Targa Florio Village.

Il pomeriggio ripropone lo stesso blocco di speciali, con un secondo passaggio sugli stessi tratti cronometrati:

SS5 – TARGA 2 (8,75 km) alle ore 16:38

(8,75 km) alle ore SS6 – Campofelice – Collesano “La Montedoro” 2 (12,50 km) alle ore 17:32

(12,50 km) alle ore SS7 – Scillato 2 (13,15 km) alle ore 18:06

(13,15 km) alle ore SS8 – La Generosa 2 (2,25 km) alle ore 18:28

La giornata si concluderà con il rientro al Campus UNIPA alle ore 20:40, seguito dall’ingresso in Parc Fermé alle 21:25.

Totali giornata:

Prove Speciali: 73,30 km

73,30 km Distanza totale (con trasferimenti): 518,66 km

518,66 km Percentuale cronometrata: 14,13%

Sabato 10 maggio 2025 – 2ª Giornata

La seconda giornata di gara inizierà sabato mattina con l’uscita dal Parc Fermé e l’ingresso in service alle 09:00. Alle 09:15 riparte la corsa vera e propria, con il terzo passaggio sulle quattro prove speciali già affrontate il giorno prima:

SS9 – TARGA 3 (8,75 km) alle ore 10:48

(8,75 km) alle ore SS10 – Campofelice – Collesano “La Montedoro” 3 (12,50 km) alle ore 11:42

(12,50 km) alle ore SS11 – Scillato 3 (13,15 km) alle ore 12:16

(13,15 km) alle ore SS12 – La Generosa 3 (2,25 km) alle ore 12:38

Il traguardo finale è fissato nuovamente presso il Campus UNIPA, dove l’ultimo ingresso in service è previsto per le ore 14:50, seguito dall’arrivo finale alle 15:05.

Totali giornata:

Prove Speciali: 36,65 km

36,65 km Distanza totale (con trasferimenti): 259,09 km

259,09 km Percentuale cronometrata: 14,15%

Riepilogo generale – 109ª Targa Florio

Voce Valore Prove Speciali Totali 12 Km Cronometrati (SS) 109,95 km Km Totali del Rally 777,75 km % di Prove Speciali 14,14% Giorni di Gara 2 (Venerdì e Sabato) Location Principali Palermo, Campofelice di Roccella, Collesano, Scillato

Ampia la copertura mediatica, con ACI Sport TV e RAI Sport a garantire dirette e approfondimenti, con particolare enfasi sulla Power Stage.

Il “treno scudetto”: Crugnola guida, ma la battaglia è aperta

Dopo le affermazioni di Giandomenico Basso al Ciocco e di Andrea Crugnola ad Alba, è proprio quest’ultimo a presentarsi in Sicilia da leader provvisorio, forte di un solo punto di vantaggio conquistato grazie alla Power Stage piemontese.

Il varesotto – tre volte vincitore della Targa e attuale campione in carica – insegue ora il quarto sigillo, obiettivo che lo affiancherebbe allo storico Nino Vaccarella. Tuttavia, il campionato resta apertissimo: Bostjan Avbelj, terzo in classifica generale, ha dimostrato grande velocità nelle Power Stage e può contare sulla solidità della Skoda di MS Munaretto.

Attenzione anche a Simone Campedelli (Skoda Fabia RS) e Fabio Andolfi, quest’ultimo protagonista di un repentino cambio di vettura e team: dopo il debutto positivo sulla Toyota GR Yaris ufficiale, ora punta al podio con maggiore convinzione.Rally Promozione e CIAR Junior: giovani all’assalto

Nel Campionato Italiano Rally Promozione, tutti all’inseguimento di Avbelj. Tra i più agguerriti, Marco Signor (Toyota) e Marco Pollara, che sulle strade di casa cercherà il colpo grosso. Si aggiungono Giacomo Scattolon, in cerca di riscatto, e Giacomo Marchioro, tra i giovani emergenti più interessanti.

Il CIAR Junior propone una battaglia serrata tra dieci equipaggi, tutti su Renault Clio Rally5. Comanda Matteo Greco, reduce dal successo ad Alba, tallonato da Mattia Ricciu e Geronimo Nerobutto, vincitore al Ciocco ma penalizzato dallo zero piemontese. Appaiati in quarta posizione Dallapiccola e Marchioro, mentre altri promettenti come Siccardi, Lorallini e Mazzocchi cercheranno di recuperare terreno.

Due Ruote Motrici e monomarca: sfide equilibrate

Nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, l’ex Junior Davide Pesavento guida la classifica con 30,5 punti, seguito da Gianandrea Pisani e Giorgio Cogni, vincitore ad Alba. Le Lancia Ypsilon HF Rally4 saranno protagoniste del neonato Trofeo Lancia, che proprio alla Targa Florio vede il suo debutto ufficiale.

Completano il quadro i tradizionali trofei GR Yaris Rally Cup e Suzuki Rally Cup. Tra le Toyota, occhi puntati su Salvatore Lo Cascio, che sulle strade amiche vuole impensierire Tommaso Paleari, leader della categoria. Tra le Suzuki Swift Hybrid, il giovane Jean Claude Vallino ha conquistato la vetta, ma dovrà guardarsi dall’esperienza e dal talento del siciliano Giorgio Fichera.

La Targa Florio 2025 non è solo un appuntamento di campionato, ma un omaggio vivente alla storia del motorsport. In una cornice unica al mondo, si intrecciano talento, strategia e passione, con la Sicilia pronta a scrivere – ancora una volta – una delle pagine più affascinanti del rally tricolore.

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola 29pt; 2. Basso 28pt; 3. Avbelj 21pt; 4. Andolfi 18pt; 5. Signor 12pt.

CLASSIFICA CIAR Junior: 1. Greco 25,5 pt; 2. Ricciu 22pt; 3. Nerobutto 17pt; 4. Dallapiccola, Marchioro 16pt.

CLASSIFICA CIR Promozione: 1. Avbelj 33,5 pt; 2. Signor 25,5pt; 3. Ferrarotti 18 pt; 4 Korhola 14pt; 5. Daprà 11pt.

CLASSIFICA CIAR 2RM: 1. Pesavento 30,5pt; 2. Pisani 23,5pt; 3. Gobbin 17pt; 4. Di Giovanni 16pt; 5. Cogni 15pt.

CALENDARIO CIAR SPARCO 2025: 21-23 marzo | 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 11-13 aprile | 19° Rally Regione Piemonte; 8-10 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1.5); 29-31 maggio | 43° Rally Due Valli; 4-6 luglio | 13° Rally Roma Capitale (coeff. 1.5); 12-14 settembre | Rally del Lazio; 17-19 ottobre | 72° Rallye Sanremo (coeff. 1.5)